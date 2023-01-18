Стало известно, кто дал взятку замначальника омского МФЦ

К слову ИП Онищенко М.С. уже работал с БУ «МФЦ» в 2020 году. Тогда были заключены два контракта на ремонт двух отделений учреждения на улице Дмитриева, 5/3 и на улице Чкалова, 25. И там и там работы касались обеспечения доступности инвалидов. Общая сумма договор составила почти 649 тысяч рублей.