Стало известно, кто дал взятку замначальника омского МФЦ

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
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Updated Сегодня, 06:34
В Омске продолжается расследование уголовного дела о получении крупной взятки заместителем руководителя Бюджетного учреждения Омской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (БУ «МФЦ»). Между тем Городу55 стали известны имена и фамилии всех действующих лиц этой криминальной истории.
Как выяснилось, вознаграждение от предпринимателя получил заместитель руководителя БУ «МФЦ» Кристоф Адумян, который курировал юридическое направление. Взяткодателем же стал индивидуальный предприниматель из села Усть-Заостровка Максим Онищенко.
Напомним, по информации УФСБ по Омской области и регионального СК фигуранты этого дела заключили фиктивный договор на ремонт, монтаж и демонтаж электрических сетей в одном из филиалов БУ «МФЦ» на общую сумму около 600 тысяч рублей.
«За содействие в заключении контракта, прием выполненных работ и полную оплату по контракту, предприниматель должен был передать замруководителю «МФЦ» вознаграждение в сумме 350 тысяч рублей», - пояснили Городу55 в СКР по Омской области.
После передачи этого вознаграждения Адумян и был задержан сотрудниками областного УФСБ. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в крупном размере». Что касается предпринимателя Онищенко, то он ответит перед законом за дачу взятки.
К слову ИП Онищенко М.С. уже работал с БУ «МФЦ» в 2020 году. Тогда были заключены два контракта на ремонт двух отделений учреждения на улице Дмитриева, 5/3 и на улице Чкалова, 25. И там и там работы касались обеспечения доступности инвалидов. Общая сумма договор составила почти 649 тысяч рублей.
В прошлом году БУ «МФЦ» заключил два договора на электромонтажные работы в отделении на Чкалова,25, однако исполнитель этих контрактов в сервисе Госзакупок отсутствует. Возможно это и есть те самые липовые договора.