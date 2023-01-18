Спецтехника за 130 млн рублей, мошенники и появление седьмого вице-мэра

На внеочередном заседании комитета Омского горсовета одобрили создание должности вице-мэра по безопасности и контролю. Это будет уже седьмой вице-мер в городе. Он будет курировать вопросы, связанные с общественной безопасностью и контролем, а также курировать работу двух департаментов, общественной безопасности и контроля. В связи с событиями прошлого года такое направление стало особенно актуальным и необходимым для «донастройки системы».