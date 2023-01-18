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Posted Сегодня, 14:44

Published Сегодня, 14:44

Modified Сегодня, 14:46

Updated Сегодня, 14:46

Спецтехника за 130 млн рублей, мошенники и появление седьмого вице-мэра

Сегодня, 14:44
Фото: Город55
Итоги дня по версии Города55.

Новость № 1. Приобретение 13 спецмашин

Новая спецтехника имеет сезонное сменное оборудование, которое не требует дополнительной помощи. До конца февраля технику привезут в Омск. 9 машин везут из Кемерово, а 3 из Москвы. 130 миллионов выделили из городского и областного бюджетов для покупки данной техники.

В Омск до конца февраля завезут спецтехнику стоимостью более 130 миллионов рублей
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Новость № 2. Горсовет одобрил новую должность

На внеочередном заседании комитета Омского горсовета одобрили создание должности вице-мэра по безопасности и контролю. Это будет уже седьмой вице-мер в городе. Он будет курировать вопросы, связанные с общественной безопасностью и контролем, а также курировать работу двух департаментов, общественной безопасности и контроля. В связи с событиями прошлого года такое направление стало особенно актуальным и необходимым для «донастройки системы».

В Омском горсовете одобрили создание должности вице-мэра по безопасности и контролю
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Новость № 3. 4 396 омичей стали жертвами интернет-мошенников и телефонных аферистов в 2022 году

772,8 миллиона рублей в прошлом году перевели мошенникам жители Омска. За две недели нового года от действий дистанционных мошенников успели пострадать 75 жителей региона. У 53-летняя медсестры с банковской карты похитили 399 тысяч рублей. Прокуратура Омской области просит быть бдительными и проверят внимательно всю информацию.

За прошлый год омичи перевели телефонным мошенникам больше 772 миллионов рублей
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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Россия
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