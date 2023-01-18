Спецтехника за 130 млн рублей, мошенники и появление седьмого вице-мэра

Posted 18 января 2023, 14:44
Published 18 января 2023, 14:44
Modified 18 января 2023, 14:46
Updated 18 января 2023, 14:46
Новость № 1. Приобретение 13 спецмашин
Новая спецтехника имеет сезонное сменное оборудование, которое не требует дополнительной помощи. До конца февраля технику привезут в Омск. 9 машин везут из Кемерово, а 3 из Москвы. 130 миллионов выделили из городского и областного бюджетов для покупки данной техники.
Новость № 2. Горсовет одобрил новую должность
На внеочередном заседании комитета Омского горсовета одобрили создание должности вице-мэра по безопасности и контролю. Это будет уже седьмой вице-мер в городе. Он будет курировать вопросы, связанные с общественной безопасностью и контролем, а также курировать работу двух департаментов, общественной безопасности и контроля. В связи с событиями прошлого года такое направление стало особенно актуальным и необходимым для «донастройки системы».
Новость № 3. 4 396 омичей стали жертвами интернет-мошенников и телефонных аферистов в 2022 году
772,8 миллиона рублей в прошлом году перевели мошенникам жители Омска. За две недели нового года от действий дистанционных мошенников успели пострадать 75 жителей региона. У 53-летняя медсестры с банковской карты похитили 399 тысяч рублей. Прокуратура Омской области просит быть бдительными и проверят внимательно всю информацию.