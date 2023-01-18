Рентгенолог назвал симптомы перелома носа

При подозрениях на перелом врач порекомендовал немедленно приложить к травмированному месту холод и ехать в больницу — на консультацию у хирурга или травматолога. По результатам дополнительных исследований, рентгена или КТ, будут сделаны последующие назначения, в частности, консультация отоларинголога.