Рентгенолог назвал симптомы перелома носа

Posted Сегодня, 17:05
Published Сегодня, 17:05
Modified Сегодня, 17:06
Updated Сегодня, 17:06
Как рассказал в беседе с News.ru доктор-рентгенолог Талдомской ЦРБ Алексей Рахманов, среди симптомов перелома носа могут быть кровотечение, деформация, отек, мешающий дышать, боль.
При подозрениях на перелом врач порекомендовал немедленно приложить к травмированному месту холод и ехать в больницу — на консультацию у хирурга или травматолога. По результатам дополнительных исследований, рентгена или КТ, будут сделаны последующие назначения, в частности, консультация отоларинголога.