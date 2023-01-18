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Posted Сегодня, 17:05

Published Сегодня, 17:05

Modified Сегодня, 17:06

Updated Сегодня, 17:06

Рентгенолог назвал симптомы перелома носа

Сегодня, 17:05
Фото: pxhere.com
Рентгенолог напомнил, что первым и основным симптомом перелома носа считается кровотечение.

Как рассказал в беседе с News.ru доктор-рентгенолог Талдомской ЦРБ Алексей Рахманов, среди симптомов перелома носа могут быть кровотечение, деформация, отек, мешающий дышать, боль.

При подозрениях на перелом врач порекомендовал немедленно приложить к травмированному месту холод и ехать в больницу — на консультацию у хирурга или травматолога. По результатам дополнительных исследований, рентгена или КТ, будут сделаны последующие назначения, в частности, консультация отоларинголога.

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