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Posted Сегодня, 06:19

Published Сегодня, 06:19

Modified Сегодня, 06:21

Updated Сегодня, 06:21

Производство масел «Газпромнефть-СМ» отвечает самым высоким международным стандартам

Сегодня, 06:19
Фото: Стоян Васев
Производственные площадки «Газпромнефть-СМ» в Омске и Московской области подтвердили соответствие международным и российским требованиям в области системы качества, экологии, промышленной безопасности и охраны труда ISO 9001, 14001, 45001.

Высокий уровень интегрированной системы менеджмента позволяет компании комплексно подходить к технологическим процессам, обеспечивать потребителей высококачественной продукцией в самые короткие сроки, сохраняя в приоритете безопасность сотрудников и экологическую ответственность предприятий.

Независимые специалисты по сертификации провели аудит и проанализировали работу площадок по ключевым направлениям: система управления производством, контроль качества продукции, экологическая и промышленная безопасность. Высокую оценку получило внедрение цифровых инструментов в технологические процессы, а также работа системы управления операционной деятельностью в ключевых подразделениях компании. Главными условиями присвоения сертификатов серии ISO являются — результативность и безопасность работы предприятия, обеспечение высокого качества изготавливаемой продукции и сохранение экологии.

Независимая экспертиза системы менеджмента площадок «Газпромнефть-СМ» проходит согласно международным и российским регламентам раз в три года с промежуточными ежегодными проверками предприятия.    

Анатолий Скоромец, генеральный директор «Газпромнефть-СМ»:

«Стратегический приоритет „Газпромнефть-СМ“ — высокое качество нашей продукции, реализация этой задачи невозможна без модернизации производства и постоянного совершенствования систем управления. Такой подход позволяет нам создавать высокотехнологичные смазочные материалы, а активы предприятия из года в год получают высокую экспертную оценку».

«Газпромнефть-смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли, российского и международного рынков смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка. Продукция компании имеет одобрения и допуски ведущих производителей техники.

Интегрированная система менеджмента ISO, ГОСТ Р 9001, 14001, 45001 — серия международных и российских стандартов, содержащих основные принципы менеджмента качества, требования к системе экологического менеджмента  предприятия, а также поддержания промышленной и экологической безопасности производственных процессов.  

#Омск#Омская область#Общество
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