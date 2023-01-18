Производство масел «Газпромнефть-СМ» отвечает самым высоким международным стандартам

«Газпромнефть-смазочные материалы» — дочернее предприятие «Газпром нефти», специализирующееся на производстве и реализации масел, смазок и технических жидкостей. Один из лидеров нефтеперерабатывающей отрасли, российского и международного рынков смазочных материалов. Продукция «Газпромнефть-смазочные материалы» выпускается на собственных производственных площадках. Ассортимент включает более 1000 наименований продукции для всех секторов рынка. Продукция компании имеет одобрения и допуски ведущих производителей техники.