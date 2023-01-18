Праздничный стол на Крещение: Какие блюда и напитки подавать 19 января верующие право

Наши предки ставили на праздничный стол голодную кутью или сочиво. Сладкую кашу готовили из отварных зерен пшеницы с добавлением орехов и меда. В сочельник принято было также печь постные пироги и варить компоты из сухофруктов, пишет Общественная служба новостей.