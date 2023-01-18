Праздничный стол на Крещение: Какие блюда и напитки подавать 19 января верующие право

Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
Наши предки ставили на праздничный стол голодную кутью или сочиво. Сладкую кашу готовили из отварных зерен пшеницы с добавлением орехов и меда. В сочельник принято было также печь постные пироги и варить компоты из сухофруктов, пишет Общественная служба новостей.
Пищу не принимали до момента принятия Крещенской священной воды. Освященная в Богоявление вода называется Великой, а также годовой водой. Воду из любого водоема или источника считали обладающей особыми свойствами: избавляющей от недугов, защищающей от напастей и бед.
Главным блюдом в Крещение был у наших предков запеченный поросенок, а утром на стол подавали печенье в виде «крестов». Это постное блюдо ели только натощак, запивая святой водой.