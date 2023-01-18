Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Праздничный стол на Крещение: Какие блюда и напитки подавать 19 января верующие право

Сегодня, 09:11
19 января верующие православные празднуют Крещение Господне или Богоявление – это один из наиболее почитаемых дней в церковном календаре. На Руси традиционно подавали в этот праздник особые блюда.

Наши предки ставили на праздничный стол голодную кутью или сочиво. Сладкую кашу готовили из отварных зерен пшеницы с добавлением орехов и меда. В сочельник принято было также печь постные пироги и варить компоты из сухофруктов, пишет Общественная служба новостей.

Пищу не принимали до момента принятия Крещенской священной воды. Освященная в Богоявление вода называется Великой, а также годовой водой. Воду из любого водоема или источника считали обладающей особыми свойствами: избавляющей от недугов, защищающей от напастей и бед.

Главным блюдом в Крещение был у наших предков запеченный поросенок, а утром на стол подавали печенье в виде «крестов». Это постное блюдо ели только натощак, запивая святой водой.

Подпишитесь
«Послегубинская зачистка». В Омске грядет серия громких отставок в строительной сфере
Сегодня, 02:30
Дмитрий Махиня в ближайшее время станет вице-мэром Омска
Вчера, 06:53
Экс-глава омской полиции Быков: «Надо мной и моей семьей издеваются уже 21 месяц»
Сегодня, 04:24
Бесплатно — за город. Верующим омичам на Крещение будет доступна одна платная купель
Вчера, 08:15
В Омске подскочили цены на водку. Рассказываем, почему и на сколько
Вчера, 09:04
Инвестиций на 6 млрд. В Омской области построят завод по переработке мусора
Сегодня, 09:21