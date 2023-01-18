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Posted Сегодня, 02:30

Published Сегодня, 02:30

Modified Сегодня, 02:30

Updated Сегодня, 02:30

«Послегубинская зачистка». В Омске грядет серия громких отставок в строительной сфере

Сегодня, 02:30
Фото: 1MI
Готовится отставка главы департамента строительства Омска Сергея Козубовича и руководителя КУ «Омскоблстройзаказчик» Егора Кирьякова
Как рассказывает источник Города55, уже в ближайшее время состоится отставка двух членов команды бывшего замгубернатора Михаила Губина, которая уже во властных кругах получила название «послегубинская зачистка».

По словам инсайдера, прямо сейчас готовится отставка главы департамента строительства Омска Сергея Козубовича и руководителя КУ «Омскоблстройзаказчик» Егора Кирьякова. Сама отставка должна состояться буквально со дня на день.

Напомним, министр строительства региона Михаил Губин вместе со своим первым заместителем Евгением Нестеровым покинули облправительство 1 декабря в связи с непродлением контракта. Причиной назывался провал сроков выполнения нескольких  важных строек, в том числе связанных с нацпроектами.

Вслед за Губиным расстался с работой вице-мэр Кирилл Брюхов, который курировал городские стройки.

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#Евгений Игишев#Омск#Власть#Отставка#Чиновник#Департамент строительства#Политика
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