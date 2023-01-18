Первый офсетный договор с МСП-поставщиком заключили в России

Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко выразил уверенность, что налаживание производства отечественных транспондеров – серьезный этап развития опорной сети платных скоростных дорог и развития субъектов малого и среднего бизнеса. Сегодня в обороте у автомобилистов более 3,5 миллиона транспондеров. Потребность в них, по мнению Петушенко, будет только возрастать. В этом году прирост новых платных участков дорог может составить более 800 км.