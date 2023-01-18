Первый офсетный договор с МСП-поставщиком заключили в России

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:53
Updated Сегодня, 07:53
В роли поставщика-инвестора - ООО «Сорб Инжиниринг». Компания берет на себя обязательства поставить 100 тысяч отечественных транспондеров для оплаты проезда по платным участкам дорог и 10 тысяч держателей для них. Поставки предполагается начать в мае 2023 года; ожидается выпуск трёх партий товара. Об этом пишет tass.ru.
Первый зампредседателя Правительства РФ Андрей Белоусов подчеркнул, что офсетный договор фактически является дорожной картой, которая содержит обязательные для МСП-поставщика шаги по развитию производства. Их выполнение гарантирует ему наличие спроса на выпускаемую продукцию в течение нескольких лет.
Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич указал, что ключевой особенностью офсетных договоров считается их долгосрочная выгода. Важно, что на всем пути их реализации будет обеспечено сопровождение специалистами корпорации. Заказчик определяет свой спрос, а компания помогает ему найти поставщиков и оказать необходимую финансовую поддержку.
ООО «Сорб Инжиниринг» берет на себя обязательства вложить в производство транспондеров и дополнительных элементов к ним не менее 50 миллионов рублей. Предприятие будет работать в Зеленоградском округе столицы. Льготный кредит и независимую гарантию на сумму 50 миллионов рублей обеспечит МСП Банк.
Председатель правления госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко выразил уверенность, что налаживание производства отечественных транспондеров – серьезный этап развития опорной сети платных скоростных дорог и развития субъектов малого и среднего бизнеса. Сегодня в обороте у автомобилистов более 3,5 миллиона транспондеров. Потребность в них, по мнению Петушенко, будет только возрастать. В этом году прирост новых платных участков дорог может составить более 800 км.
По договору, МСП-поставщик берет на себя комплекс обязательств, которые обеспечивают гарантию выполнения им установленных условий в определенные сроки. В рамках организации производства на него возлагают обязательства по проведению опытно-конструкторских работ, испытаний, закупке оборудования, монтажу и пусконаладке, а также по установлению контроля за стабильностью работы, валидации оборудования и производства.