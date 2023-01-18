Откат за ремонт проводки в МФЦ. На омского чиновника завели дело о взятке

В декабре минувшего года фигуранты заключили фиктивный договор между БУ «МФЦ» и коммерческой компанией. По уговору компания должна была выполнить текущий ремонт электропроводки в одном из филиалов МФЦ на общую сумму в 600 тыс. рублей по документам. За помощь в заключении «вкусного» контракта, упрощенный прием работ и их оплату в прописанном объеме представитель коммерческой структуры должен был передать откат чиновнику из МФЦ.