Откат за ремонт проводки в МФЦ. На омского чиновника завели дело о взятке

Posted Сегодня, 06:44
Published Сегодня, 06:44
Modified Сегодня, 08:46
Updated Сегодня, 08:46
Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что по материалам от оперативников УФСБ Омской области возбудили уголовное дело на двоих фигурантов.
Один — заместитель начальника БУ «МФЦ» , его подозревают в преступлении по ч. 5 ст. 290 УК РФ «получение взятки должностным лицом». А второй фигурант — индивидуальный предприниматель, его обвиняют по ч. 4 ст. 291 УК РФ «дача взятки должностному лицу». По ходатайству следствия суд избрал обвиняемым мерой пресечения заключение под стражу на 2 месяца.
В декабре минувшего года фигуранты заключили фиктивный договор между БУ «МФЦ» и коммерческой компанией. По уговору компания должна была выполнить текущий ремонт электропроводки в одном из филиалов МФЦ на общую сумму в 600 тыс. рублей по документам. За помощь в заключении «вкусного» контракта, упрощенный прием работ и их оплату в прописанном объеме представитель коммерческой структуры должен был передать откат чиновнику из МФЦ.
Официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак сообщила, что сотрудники УФСБ поймали чиновника с поличным при получении взятки в размере 350 тыс. рублей. В настоящее время ведется расследование, выясняются все обстоятельства преступления.