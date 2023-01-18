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Posted Сегодня, 06:44

Published Сегодня, 06:44

Modified Сегодня, 08:46

Updated Сегодня, 08:46

Откат за ремонт проводки в МФЦ. На омского чиновника завели дело о взятке

Сегодня, 06:44
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омске чиновник получил взяткой 350 тыс. рублей от «электриков»

Много окон, а руки одни. В Омске возбудили уголовное дело на чиновника и коммерсанта за фиктивный договор на проведение проводки в помещениях МФЦ.

Пресс-служба СКР Омской области сообщила, что по материалам от оперативников УФСБ Омской области возбудили уголовное дело на двоих фигурантов. 

Один —  заместитель начальника БУ «МФЦ» , его подозревают в преступлении по ч. 5 ст. 290 УК РФ «получение взятки должностным лицом». А второй фигурант — индивидуальный предприниматель, его обвиняют по ч. 4 ст. 291 УК РФ «дача взятки должностному лицу». По ходатайству следствия суд избрал обвиняемым мерой пресечения заключение под стражу на 2 месяца. 

В декабре минувшего года  фигуранты заключили фиктивный договор между БУ «МФЦ» и коммерческой компанией. По уговору компания должна была выполнить текущий ремонт электропроводки в одном из филиалов МФЦ на общую сумму в 600 тыс. рублей по документам.  За помощь в заключении «вкусного» контракта, упрощенный прием работ и их оплату в прописанном объеме представитель коммерческой структуры должен был передать откат чиновнику из МФЦ.

Официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак сообщила, что сотрудники УФСБ поймали чиновника с поличным при получении взятки в размере 350 тыс. рублей. В настоящее время ведется расследование, выясняются все обстоятельства преступления. 

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#Дарья Зыкова#Общество#Уголовное дело#УФСБ Омской области#Новости#Омск#Омская область#Взятка#МФЦ#Ремонт#Контракт#СУ СКР Омской области
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