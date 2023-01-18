Омский департамент образования остался без руководителя

Ольга Онищенко занимала пост директора департамента с 10 марта 2022 года. До назначения в мэрию Омска она работала в должности проректора Института высшего и дополнительного профессионального образования ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» в Подмосковье. Окончила с отличием исторический факультет и факультет психологии Читинского государственного педагогического института им. Н. Г. Чернышевского, а позже прошла дополнительную переподготовку по специальности «психолог органов внутренних дел» в Академии управления МВД РФ в Москве. С 2000 года Ольга Онищенко преподавала в ОмГУ. Является доцентом, кандидатом психологических наук.