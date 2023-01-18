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Posted Сегодня, 06:40

Published Сегодня, 06:40

Modified Сегодня, 06:42

Updated Сегодня, 06:42

Омский департамент образования остался без руководителя

Сегодня, 06:40
Фото: Город55
Имя нового директора департамента пока не называется
Директор департамента образования администрации Омска Ольга Онищенко написала заявление на увольнение по собственному желанию. Она приняла решение вернуться к работе в высшей школе

Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 18 января, рассказал в социальных сетях, что в департаменте образования администрации города сменится руководитель. Директор Ольга Онищенко написала заявление на увольнение по собственному желанию. Она приняла решение вернуться к работе в высшей школе.

«Благодарю Ольгу Романовну за хорошую работу. Она проявила себя, как высококлассный руководитель, умеющий решать самые сложные задачи. Особо хочется отметить ее талант находить общий язык с учительским и родительским сообществом; искреннее уважение и любовь к детям. Желаю Ольге Романовне успехов во всех начинаниях, интересных проектов и новых педагогических побед. Был рад совместной работе», — сообщил Сергей Шелест.

Ольга Онищенко занимала пост директора департамента с 10 марта 2022 года. До назначения в мэрию Омска она работала в должности проректора Института высшего и дополнительного профессионального образования ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» в Подмосковье. Окончила с отличием исторический факультет и факультет психологии Читинского государственного педагогического института им. Н. Г. Чернышевского, а позже прошла дополнительную переподготовку по специальности «психолог органов внутренних дел» в Академии управления МВД РФ в Москве. С 2000 года Ольга Онищенко преподавала в ОмГУ. Является доцентом, кандидатом психологических наук.

Имя нового директора департамента пока не называется.

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#Евгений Игишев#Образование#Омск#Ольга Онищенко#Департамент образования#Руководитель
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