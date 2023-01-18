Омский департамент образования остался без руководителя

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:42
Мэр Омска Сергей Шелест сегодня, 18 января, рассказал в социальных сетях, что в департаменте образования администрации города сменится руководитель. Директор Ольга Онищенко написала заявление на увольнение по собственному желанию. Она приняла решение вернуться к работе в высшей школе.
«Благодарю Ольгу Романовну за хорошую работу. Она проявила себя, как высококлассный руководитель, умеющий решать самые сложные задачи. Особо хочется отметить ее талант находить общий язык с учительским и родительским сообществом; искреннее уважение и любовь к детям. Желаю Ольге Романовне успехов во всех начинаниях, интересных проектов и новых педагогических побед. Был рад совместной работе», — сообщил Сергей Шелест.
Ольга Онищенко занимала пост директора департамента с 10 марта 2022 года. До назначения в мэрию Омска она работала в должности проректора Института высшего и дополнительного профессионального образования ФГБНУ «Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии» в Подмосковье. Окончила с отличием исторический факультет и факультет психологии Читинского государственного педагогического института им. Н. Г. Чернышевского, а позже прошла дополнительную переподготовку по специальности «психолог органов внутренних дел» в Академии управления МВД РФ в Москве. С 2000 года Ольга Онищенко преподавала в ОмГУ. Является доцентом, кандидатом психологических наук.
Имя нового директора департамента пока не называется.