Омский «Авангард» спасся за минуту до сирены и одолел «Металлург» в овертайме

После этого омичи устроили настоящий штурм ворот Эдди Паскуале, но шайба упорно не шла в сетку. В концовке основного времени «Авангард» снял вратаря, а за полторы минуты до финальной сирены взял тайм-аут. Тренер Антон Курьянов что-то нарисовал на своей доске, мол, сделаете вот так и забьете, и «ястребы» сделали, – за 1:01 до свистка Рид Буше с передачи Семена Чистякова и Владимира Ткачева эффектно перевел игру в овертайм.