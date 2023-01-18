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Posted Сегодня, 16:40

Published Сегодня, 16:40

Modified Сегодня, 16:42

Updated Сегодня, 16:42

Омский «Авангард» спасся за минуту до сирены и одолел «Металлург» в овертайме

Сегодня, 16:40
Фото: ХК Авангард
Ястребы одержали волевую победу
Точку в этом матче поставил Алекс Броадхерст.

В Омске на G-Drive Арене завершился очередной матч Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Победу со счетом 4:3 праздновали хозяева льда.

Первый период прошел резво, бодро и остро, но без голов.

Во втором отрезке игры на 6-й минуте счет в этой встрече открыл защитник «Металлурга» Георгий Дронов с передачи Дениса Зернова и Егора Коробкина. Через минуту магнитогорцы удвоили свое преимущество, – отличился нападающий Андрей Чибисов, которому ассистировали Джош Карри и Максим Карпов. На последней минуте периода омичи слегка подправили ситуацию: Владимир Ткачев после паса капитана Дамира Шарипзянова и Зията Пайгина отправил гостям гол в раздевалку.

На 7-й минуте третьего периода Арсений Грицюк с помощью Сергея Толчинского и Алекса Бродхерста восстановил равенство в счете. Однако радоваться забитой шайбе омичам пришлось не долго, – через минуту и 7 секунд нападающий «Металлурга» Анатолий Никонцев вновь вывел свою команду вперед.

После этого омичи устроили настоящий штурм ворот Эдди Паскуале, но шайба упорно не шла в сетку. В концовке основного времени «Авангард» снял вратаря, а за полторы минуты до финальной сирены взял тайм-аут. Тренер Антон Курьянов что-то нарисовал на своей доске, мол, сделаете вот так и забьете, и «ястребы» сделали, – за 1:01 до свистка Рид Буше с передачи Семена Чистякова и Владимира Ткачева эффектно перевел игру в овертайм.

На 2-й минуте дополнительного времени Алекс Бродхерст вырвался к воротам гостей и поставил окончательную точку в этом противостоянии: 4:3.

Следующий матч «ястребы» проведут на выезде 20 января против казанского «Ак Барса».

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