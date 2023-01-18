Омский «Авангард» спасся за минуту до сирены и одолел «Металлург» в овертайме

Posted Сегодня, 16:40
Published Сегодня, 16:40
Modified Сегодня, 16:42
Updated Сегодня, 16:42
В Омске на G-Drive Арене завершился очередной матч Чемпионата КХЛ между «Авангардом» и магнитогорским «Металлургом». Победу со счетом 4:3 праздновали хозяева льда.
Первый период прошел резво, бодро и остро, но без голов.
Во втором отрезке игры на 6-й минуте счет в этой встрече открыл защитник «Металлурга» Георгий Дронов с передачи Дениса Зернова и Егора Коробкина. Через минуту магнитогорцы удвоили свое преимущество, – отличился нападающий Андрей Чибисов, которому ассистировали Джош Карри и Максим Карпов. На последней минуте периода омичи слегка подправили ситуацию: Владимир Ткачев после паса капитана Дамира Шарипзянова и Зията Пайгина отправил гостям гол в раздевалку.
На 7-й минуте третьего периода Арсений Грицюк с помощью Сергея Толчинского и Алекса Бродхерста восстановил равенство в счете. Однако радоваться забитой шайбе омичам пришлось не долго, – через минуту и 7 секунд нападающий «Металлурга» Анатолий Никонцев вновь вывел свою команду вперед.
После этого омичи устроили настоящий штурм ворот Эдди Паскуале, но шайба упорно не шла в сетку. В концовке основного времени «Авангард» снял вратаря, а за полторы минуты до финальной сирены взял тайм-аут. Тренер Антон Курьянов что-то нарисовал на своей доске, мол, сделаете вот так и забьете, и «ястребы» сделали, – за 1:01 до свистка Рид Буше с передачи Семена Чистякова и Владимира Ткачева эффектно перевел игру в овертайм.
На 2-й минуте дополнительного времени Алекс Бродхерст вырвался к воротам гостей и поставил окончательную точку в этом противостоянии: 4:3.
Следующий матч «ястребы» проведут на выезде 20 января против казанского «Ак Барса».