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Posted Сегодня, 10:09

Published Сегодня, 10:09

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Омские следователи проверят информацию о нападении бродячих собак на местных жителей

Сегодня, 10:09
Фото: Предоставлено Городу55
Следователи проверят информацию в социальных сетях о нападении на девушку бродячих собак в поселке Лузино. Должностные лица могут понести уголовную ответственность за халатность

Как сообщает Следственное управление СК РФ по Омской области, следователи проверят информацию в социальных сетях о нападении бродячих собак в поселке Лузино на местную жительницу.

Напомним, что днем, 16 января, в поселке Лузино бродячие собаки напали на девушку. Одна из собак укусила ее за ногу и порвала штаны. Как сообщил местный житель, знакомый с ситуацией, проблема бродячих животных в Лузино  существует давно.

Следователи выяснят все обстоятельства и причины случившегося. Должностные лица могут понести уголовную ответственность за халатность.

Подать заявку на отлов бездомных животных жители могут в органы власти, жилищные кооперативы, ТСЖ, управляющие компании и советы многоквартирных домов. Процедура отлова определена соответствующим постановлением.

Собака бывает кусачей. Под Омском бродячие собаки напали на девушку
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Следователи#Следственный комитет#Бродячие собаки#Бездомные собаки
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