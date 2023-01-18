Омские следователи проверят информацию о нападении бродячих собак на местных жителей

Напомним, что днем, 16 января, в поселке Лузино бродячие собаки напали на девушку. Одна из собак укусила ее за ногу и порвала штаны. Как сообщил местный житель, знакомый с ситуацией, проблема бродячих животных в Лузино существует давно.