Омские следователи проверят информацию о нападении бродячих собак на местных жителей

Posted Сегодня, 10:09
Published Сегодня, 10:09
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
Как сообщает Следственное управление СК РФ по Омской области, следователи проверят информацию в социальных сетях о нападении бродячих собак в поселке Лузино на местную жительницу.
Напомним, что днем, 16 января, в поселке Лузино бродячие собаки напали на девушку. Одна из собак укусила ее за ногу и порвала штаны. Как сообщил местный житель, знакомый с ситуацией, проблема бродячих животных в Лузино существует давно.
Следователи выяснят все обстоятельства и причины случившегося. Должностные лица могут понести уголовную ответственность за халатность.
Подать заявку на отлов бездомных животных жители могут в органы власти, жилищные кооперативы, ТСЖ, управляющие компании и советы многоквартирных домов. Процедура отлова определена соответствующим постановлением.