Омские депутаты одобрили ликвидационный баланс городской избирательной комиссии

— Мы завершаем процедуру ликвидации, и в соответствии с ней надо утвердить промежуточный и ликвидационный баланс, — объяснила глава ликвидационной комиссии Елена Руднева. — У нас проведены все выплаты, задолженности у нас нет, материальные ценности, стоявшие на балансе, мы передали в муниципальную казну. Ни денег, ни счетов, ни матценностей у нас нет.