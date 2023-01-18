Омские депутаты одобрили ликвидационный баланс городской избирательной комиссии

Posted Сегодня, 04:05
Published Сегодня, 04:05
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Updated Сегодня, 04:07
Сегодня, 18 января, в Омском городском совете прошло внеочередное заседание комитета по вопросам местного самоуправления. Одним из пунктов повестки была ликвидация городского избиркома.
Как уже писал Город55, по всей стране сейчас во исполнение нового федерального закона передают полномочия муниципальных избирательных комиссий территориальным. В Омске происходит то же самое, и городской избирком ликвидируют за ненадобностью.
— Мы завершаем процедуру ликвидации, и в соответствии с ней надо утвердить промежуточный и ликвидационный баланс, — объяснила глава ликвидационной комиссии Елена Руднева. — У нас проведены все выплаты, задолженности у нас нет, материальные ценности, стоявшие на балансе, мы передали в муниципальную казну. Ни денег, ни счетов, ни матценностей у нас нет.
На балансе сейчас 272 тысячи рублей. Депутаты, не задавая вопросов, единогласно проголосовали за утверждение баланса. Их решение носит рекомендательный характер, а точка в вопросе будет поставлена на ближайшем пленарном заседании омского парламента.