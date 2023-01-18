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Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Омичи в соцсетях пожаловались на ужасную дорогу рядом с «Долиной нищих»

Сегодня, 14:42
Фото: 1MI
иллюстрация
По словам омича в соцсетях, темная дорога с плохими обочинами собрала за месяц 5 аварий.

Жалобу омича опубликовали в сообществе «Аварийный Омск». Житель левобережного поселка обратился за помощью. По его словам, на единственной дороге, ведущей в поселок, который напротив «Долины нищих», отсутствует освещение, как и тротуар. Люди ходят по обочине.

«За последний месяц примерно 5 автомобилей ушли в кювет, так как проезжая часть в ненормативном состоянии», — пишет омич.

Речь идет об улице Саниной. Заявляет местный житель, что звонили и в «УДХБ», и в дорожный надзор ГИБДД, а там предложили направить официальный запрос, который будут рассматривать 30 дней. Омич с такими сроками категорически не согласен, поскольку обочина плохая, по ней каждый день ходят дети.

Он попросил посыпать дорогу и обочину песком. И приложил к посту фотографии ушедших в кювет автомобилей.

Фото: скриншот сообщества Аварийный Омск

Омичи в комментариях предложили автору жалобы научиться водить автомобиль. А также удивились, что местным жителям нужна обочина.

«Там же богатые живут, зачем им пешком ходить»; «Асфальт аж блестит, ты о чем»? — спрашивают у автора омичи в комментариях. «У вас частный сектор. Вам проще организовать ТСЖ и решать свои вопросы самостоятельно», — предлагает решение молодой человек.

Были в комментариях и те, кто поддержал негодование автора поста. В любом случае, администрация Омска пока никак на эту жалобу не отреагировала.

Напомним, совсем недавно на похожей обочине в Омской области сбили ребенка. Девочке пришлось обращаться за медицинской помощью, а водитель собрал куски бампера и уехал:

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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Жалобы#Соцсети#Дороги#Опасные дороги
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