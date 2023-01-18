Омичи в соцсетях пожаловались на ужасную дорогу рядом с «Долиной нищих»

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Жалобу омича опубликовали в сообществе «Аварийный Омск». Житель левобережного поселка обратился за помощью. По его словам, на единственной дороге, ведущей в поселок, который напротив «Долины нищих», отсутствует освещение, как и тротуар. Люди ходят по обочине.
«За последний месяц примерно 5 автомобилей ушли в кювет, так как проезжая часть в ненормативном состоянии», — пишет омич.
Речь идет об улице Саниной. Заявляет местный житель, что звонили и в «УДХБ», и в дорожный надзор ГИБДД, а там предложили направить официальный запрос, который будут рассматривать 30 дней. Омич с такими сроками категорически не согласен, поскольку обочина плохая, по ней каждый день ходят дети.
Он попросил посыпать дорогу и обочину песком. И приложил к посту фотографии ушедших в кювет автомобилей.
Омичи в комментариях предложили автору жалобы научиться водить автомобиль. А также удивились, что местным жителям нужна обочина.
«Там же богатые живут, зачем им пешком ходить»; «Асфальт аж блестит, ты о чем»? — спрашивают у автора омичи в комментариях. «У вас частный сектор. Вам проще организовать ТСЖ и решать свои вопросы самостоятельно», — предлагает решение молодой человек.
Были в комментариях и те, кто поддержал негодование автора поста. В любом случае, администрация Омска пока никак на эту жалобу не отреагировала.
Напомним, совсем недавно на похожей обочине в Омской области сбили ребенка. Девочке пришлось обращаться за медицинской помощью, а водитель собрал куски бампера и уехал: