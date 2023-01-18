Омичи в соцсетях пожаловались на ужасную дорогу рядом с «Долиной нищих»

Речь идет об улице Саниной. Заявляет местный житель, что звонили и в «УДХБ», и в дорожный надзор ГИБДД, а там предложили направить официальный запрос, который будут рассматривать 30 дней. Омич с такими сроками категорически не согласен, поскольку обочина плохая, по ней каждый день ходят дети.