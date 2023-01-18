Омичи стали лучше разбираться в электронном документообороте, но меньше брать ипотеки

Всего за год поступило 267 598 заявлений о регистрации недвижимости Это на 3% больше, чем в 2021 году, несмотря на то, что упало количество ипотек. На регистрацию ипотеки за 2022 год подали 20 690 раз. В 2021 году ипотеки оформляли 31 974 раз. Получается, что в минувшем году по сравнению с позапрошлым зарегистрировали почти на треть меньше заявлений.