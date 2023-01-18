Омичи стали лучше разбираться в электронном документообороте, но меньше брать ипотеки

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Пресс-служба Росреестра Омской области сообщила, что подведены итоги учетно-регистрационных действий омичей за 2022 год.
Всего за год поступило 267 598 заявлений о регистрации недвижимости Это на 3% больше, чем в 2021 году, несмотря на то, что упало количество ипотек. На регистрацию ипотеки за 2022 год подали 20 690 раз. В 2021 году ипотеки оформляли 31 974 раз. Получается, что в минувшем году по сравнению с позапрошлым зарегистрировали почти на треть меньше заявлений.
«Снижение количества оформленных омичами ипотек имеет объективные причины — это известные февральские события и связанное с ними увеличение ведущими банками ставок на жилищные кредиты до 27%. Ситуация на ипотечном рынке начала стабилизироваться только после июля 2022 года», — отметил директор ООО «Многофункциональный центр электронных услуг Единая правовая служба» Илья Васильчук.
Зато вырос электронный документооборот. Всего за 2022 год омичи подали 127 168 пакетов документов полностью в электронном виде. Это на 19% больше, чем в 2021 году. И почти половина от всех заявок за 2022.
Кроме того, за год на 32% выросло количество заявлений на регистрацию договоров долевого участия — 1516 заявок. Напомним, за 2022 год удалось решить проблемы 245 обманутых дольщиков из 14 многоквартирных домов.