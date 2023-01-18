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Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Омичи стали лучше разбираться в электронном документообороте, но меньше брать ипотеки

Сегодня, 11:46
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области количество взятых ипотек по сравнению с прошлым годом упало на треть

Статистика покупки жилья. Из-за того, что ипотечные ставки «штормило» вплоть до июля 2022 года, омичи взяли на треть меньше ипотек.

Пресс-служба Росреестра Омской области сообщила, что подведены итоги учетно-регистрационных действий омичей за 2022 год.

Всего за год поступило 267 598 заявлений о регистрации недвижимости Это на 3% больше, чем в 2021 году, несмотря на то, что упало количество ипотек. На регистрацию ипотеки за 2022 год подали  20 690 раз. В 2021 году  ипотеки оформляли 31 974 раз. Получается, что в минувшем году по сравнению с позапрошлым зарегистрировали почти на треть меньше заявлений.

«Снижение количества оформленных омичами ипотек имеет объективные причины — это известные февральские события и связанное с ними увеличение ведущими банками ставок на жилищные кредиты до 27%. Ситуация на ипотечном рынке начала стабилизироваться только после июля 2022 года», — отметил директор ООО «Многофункциональный центр электронных услуг Единая правовая служба» Илья Васильчук.

Зато вырос электронный документооборот. Всего за 2022 год омичи подали 127 168 пакетов документов полностью в электронном виде. Это на 19% больше, чем в 2021 году. И почти половина от всех заявок за 2022.

Кроме того, за год на 32% выросло количество заявлений на регистрацию договоров долевого участия — 1516 заявок. Напомним, за 2022 год удалось решить проблемы 245 обманутых дольщиков из 14 многоквартирных домов.

В Омской области решили проблемы 245 дольщиков
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#Дарья Зыкова#Омск#Общество#Экономика#Новости#Омская область#Росреестр#Статистика#Ипотека#Покупка жилья#Недвижимость
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