Омичей при необходимости эвакуируют в пределах города на 2 типах автобусов

Предполагается, что с места ЧС омичей будут вывозить в пределах города. Единица оплаты — час работы комплекта автобус — водитель. Неважно едет он «холостым» или с пассажирами. За маломестный автобус город готов платить 969,05 рублей, а за обычный — 1195,92 рубля в час. Специальная форма одежды водителям не обязательна, выбирать, какие автобусы использовать, будут по количеству нуждающихся в эвакуации.