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Posted Сегодня, 09:09

Published Сегодня, 09:09

Modified Сегодня, 09:09

Updated Сегодня, 09:09

Омичей при необходимости эвакуируют в пределах города на 2 типах автобусов

Сегодня, 09:09
Фото: 1MI
иллюстрация
На случай ЧС омичам готовят 2 типа автобусов — на 20 и на 46 человек. Заручиться развозом при эвакуации планируют максимум за 266 тыс. рублей.

На сайте госзакупок открылась подача заявок для омских перевозчиков, которые могут обеспечить эвакуацию населения в случае ЧС. Контрактный департамент предлагает в случае беды подгонять автобусы по звонку. Максимально город готов выделить на это почти 266 тыс. рублей.

Автобусы нужны двух видов — на 20 мест, вместе со «стоячими» и на 46. Притом, обязательным условием является наличие «запасных» автобусов в парке подрядчика, чтобы эвакуация не сорвалась из-за возможной поломки.

Предполагается, что с места ЧС омичей будут вывозить в пределах города. Единица оплаты — час работы комплекта автобус — водитель. Неважно едет он «холостым» или с пассажирами. За маломестный автобус город готов платить 969,05 рублей, а за обычный — 1195,92 рубля в час. Специальная форма одежды водителям не обязательна, выбирать, какие автобусы использовать, будут по количеству нуждающихся в эвакуации.

Из заложенной максимальной стоимости закупки можно высчитать, что город готов оплатить 122 часа работы «пары» автобусов — маломестного и обычного. Час туда — час обратно — вот и выходит, что за период действия контракта в случае ЧС смогут эвакуировать около 4 тысяч человек.

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#Дарья Зыкова#Омск#Город#Общество#Новости#Транспорт#Аукционы#Экстренная эвакуация#Закупки
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