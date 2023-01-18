Омичей при необходимости эвакуируют в пределах города на 2 типах автобусов

Posted Сегодня, 09:09
Published Сегодня, 09:09
Modified Сегодня, 09:09
Updated Сегодня, 09:09
На сайте госзакупок открылась подача заявок для омских перевозчиков, которые могут обеспечить эвакуацию населения в случае ЧС. Контрактный департамент предлагает в случае беды подгонять автобусы по звонку. Максимально город готов выделить на это почти 266 тыс. рублей.
Автобусы нужны двух видов — на 20 мест, вместе со «стоячими» и на 46. Притом, обязательным условием является наличие «запасных» автобусов в парке подрядчика, чтобы эвакуация не сорвалась из-за возможной поломки.
Предполагается, что с места ЧС омичей будут вывозить в пределах города. Единица оплаты — час работы комплекта автобус — водитель. Неважно едет он «холостым» или с пассажирами. За маломестный автобус город готов платить 969,05 рублей, а за обычный — 1195,92 рубля в час. Специальная форма одежды водителям не обязательна, выбирать, какие автобусы использовать, будут по количеству нуждающихся в эвакуации.
Из заложенной максимальной стоимости закупки можно высчитать, что город готов оплатить 122 часа работы «пары» автобусов — маломестного и обычного. Час туда — час обратно — вот и выходит, что за период действия контракта в случае ЧС смогут эвакуировать около 4 тысяч человек.