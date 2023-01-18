На скамью подсудимых за взяточничество. В Омской области будут судить экс-чиновника

По данным следствия, с 2016 по 2018 годы обвиняемый, пользуясь служебным положением, вымогал взятку у организации, занимавшейся поставкой угля, предъявлял претензии к качеству продукции и угрожал длительной проверкой. После этого чиновник получил от коммерческой компании перевод на сумму 22 тысячи рублей за действия, связанные с ненадлежащей приемкой товара. Кроме того, за совершение аналогичных действий он получил от директора другой организации взятку в размере 228 тысяч рублей.