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Posted Сегодня, 06:08

Published Сегодня, 06:08

Modified Сегодня, 06:10

Updated Сегодня, 06:10

На скамью подсудимых за взяточничество. В Омской области будут судить экс-чиновника

Сегодня, 06:08
Фото: 1MI
Следователи завершили уголовное дело в отношении бывшего чиновника из Павлоградского района. За получение взятки служащий предстанет перед судом

Как сообщили в следственным управлением СК России по Омской области,  завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего ведущего специалиста по осуществлению закупок МКУ «Центр финансово-экономического и хозяйственного обеспечения в сфере образования Павлоградского муниципального района Омской области».

Экс-чиновника обвиняют в получении взятки, совершенной с вымогательством. В прокуратуре Омской области уточнили, что сумма взятки составила 250 тысяч рублей.

По данным следствия, с 2016 по 2018 годы обвиняемый, пользуясь служебным положением, вымогал взятку у организации, занимавшейся поставкой угля, предъявлял претензии к качеству продукции и угрожал длительной проверкой.  После этого чиновник получил от коммерческой компании перевод на сумму 22 тысячи рублей за действия, связанные с ненадлежащей приемкой товара. Кроме того, за совершение аналогичных действий он получил от директора другой организации взятку в размере 228 тысяч рублей.

Вину экс-чиновник не признал. Уголовное дело направили на рассмотрение в Павлоградский районный суд Омской области.

А в Кировском районном суде Омска завтра, 19 января, огласят приговор экс-главе УМВД по Омску Евгению Быкову. Его судят за получение взяток от владельца салонов с интимным массажем и торговца нелегальной водкой и сигаретами на общую сумму около 7 млн рублей.

#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Суд#Взятка#Чиновник
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