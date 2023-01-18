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Posted Сегодня, 04:15

Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 04:16

Updated Сегодня, 04:16

Мусорную свалку в Омской области убрали только после вмешательства генпрокуратуры

Сегодня, 04:15
Фото: 1MI
Судебные решения по ликвидации свалки районная администрация игнорировала
В Исилькульском районе убрали несанкционированную свалку мусора после обращения местных жителей к генеральному прокурору России Игорю Краснову

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в Исилькульском районе Омской области убрали несанкционированную свалку после вмешательства генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.

В декабре прошлого года генпрокурор провел личный прием жителей региона во время рабочей поездки в Омск.  К Игорю Краснову обратилась жительница села Медвежье Исилькульского муниципального района с жалобой на бездействие по ликвидации свалки рядом с поселком. 

В ходе организованной проверки установили, что с 2021 года районная администрация игнорировала судебные решения по ликвидации свалки. Прокуратура внесла представление руководителю УФССП России по Омской области с требованием об устранении нарушений законодательства.

В результате прокурорского вмешательства работы по очистке территории возле села от мусора завершены.

Генпрокурор Игорь Краснов 5 часов вел личный прием граждан в рамках визита в Омск
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В Омск прибыл генпрокурор России Игорь Краснов
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#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Прокуратура Омской области#Прокуратура#Игорь Краснов
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