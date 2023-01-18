Мусорную свалку в Омской области убрали только после вмешательства генпрокуратуры

В декабре прошлого года генпрокурор провел личный прием жителей региона во время рабочей поездки в Омск. К Игорю Краснову обратилась жительница села Медвежье Исилькульского муниципального района с жалобой на бездействие по ликвидации свалки рядом с поселком.