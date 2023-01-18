Мусорную свалку в Омской области убрали только после вмешательства генпрокуратуры

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, в Исилькульском районе Омской области убрали несанкционированную свалку после вмешательства генерального прокурора Российской Федерации Игоря Краснова.
В декабре прошлого года генпрокурор провел личный прием жителей региона во время рабочей поездки в Омск. К Игорю Краснову обратилась жительница села Медвежье Исилькульского муниципального района с жалобой на бездействие по ликвидации свалки рядом с поселком.
В ходе организованной проверки установили, что с 2021 года районная администрация игнорировала судебные решения по ликвидации свалки. Прокуратура внесла представление руководителю УФССП России по Омской области с требованием об устранении нарушений законодательства.
В результате прокурорского вмешательства работы по очистке территории возле села от мусора завершены.