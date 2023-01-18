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Posted Сегодня, 08:21

Published Сегодня, 08:21

Modified Сегодня, 08:22

Updated Сегодня, 08:22

Московский метрополитен опубликовал список самых необычных забытых вещей

Сегодня, 08:21
В списке самых необычных вещей, забытых в столичном метрополитене, оказались алтайские сосновые шишки, ласты и многие другие вещи.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на RT, также этот список представлен жалюзи, рыболовными принадлежностями, электромясорубкой, коллекционными елочными игрушками. Не говоря уже о телефонах, кошельках, банковских картах.

Всего в минувшем году люди оставили в метро 28,4 тысяч различных вещей. Но не навсегда. О судьбе пропажи можно узнать, позвонив в контакт-центр «Московский транспорт». Или написать в чат-бот «Александра», который соединит с оператором. Он расскажет, что сделать, чтобы вернуть забытые в метро вещи.  

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