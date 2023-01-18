Московский метрополитен опубликовал список самых необычных забытых вещей

Всего в минувшем году люди оставили в метро 28,4 тысяч различных вещей. Но не навсегда. О судьбе пропажи можно узнать, позвонив в контакт-центр «Московский транспорт». Или написать в чат-бот «Александра», который соединит с оператором. Он расскажет, что сделать, чтобы вернуть забытые в метро вещи.