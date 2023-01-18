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Posted Сегодня, 07:32

Published Сегодня, 07:32

Modified Сегодня, 07:34

Updated Сегодня, 07:34

Мэр Омска Шелест рассказал, что никогда не купался в проруби на Крещение

Сегодня, 07:32
Фото: vk.com/s.n.shelest
Сергей Шелест рассказал журналистам о своем отношении к народной традиции окунаться в прорубь во время праздника Крещения

В преддверии православного праздника Крещения, который отмечается 19 января, мэр Омска Сергей Шелест рассказал журналистам о своем отношении к народной традиции окунаться в прорубь.

«Мне не доводилось проводить праздник Богоявления на каком-либо водоеме. Насколько я знаю, так называемые „крещенские купания“ не являются церковным ритуалом. Это традиция, которая сложилась по определенным причинам много веков назад и получила второе рождение в новейшей истории», — поделился градоначальник с изданием «Вечерний Омск».

Сергей Шелест также добавил, что погружение в ледяную воду без подготовки — серьезная нагрузка на организм. Глава города надеется, что православные омичи не забудут в этот день сходить в церковь.

Накануне праздника региональное МЧС опубликовало список мест, где можно купаться в Крещение в этом году. Перед тем как совершать омовение, рекомендуется трезво оценить свои силы и возможности. Детям и лицам, имеющим проблемы со здоровьем, от такого ритуала рекомендовано отказаться.

Адреса купелей и график работы в Омске на Крещение-2023
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#Общество#Евгений Игишев#Омск#Омская область#Сергей шелест#Крещение#Праздник#Прорубь#Купель
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