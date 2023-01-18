Мэр Омска Шелест рассказал, что никогда не купался в проруби на Крещение

Накануне праздника региональное МЧС опубликовало список мест, где можно купаться в Крещение в этом году. Перед тем как совершать омовение, рекомендуется трезво оценить свои силы и возможности. Детям и лицам, имеющим проблемы со здоровьем, от такого ритуала рекомендовано отказаться.