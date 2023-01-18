Компенсация за удобства. Омичам выплатили 5 миллионов рублей за отказ от печей



В федеральный проект включены 12 городов. Он рассчитан до 2024 года и направлен на улучшение экологической обстановки в мегаполисах. Чтобы получить компенсацию необходимо соблюсти ряд условий: жилье должно быть индивидуальной или блокированной застройки; перевод печного отопления на газовое должен был произойти в 2022 году. Кроме того, собственник не должен был получать ранее иных компенсаций за проведение данных работ.



