Компенсация за удобства. Омичам выплатили 5 миллионов рублей за отказ от печей

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Пресс-центр мэрии Омска сообщил, что омичам возместили около пяти миллионов рублей по программе «Чистый воздух». Жители Левобережья, которые в 2022 году подключили свои частные дома к сетям газоснабжения, получают денежную компенсацию по программе «Чистый воздух».
В окружной администрации напомнили, что Омск попал в число городов, где реализуется федеральный проект «Чистый воздух». Омичи, которые решают перевести отопление с печного на газовое, могут получить денежную компенсацию по оплате расходов на строительство газопровода в границах земельного участка и установку оборудования. Максимальная сумма компенсации — 212 тысяч рублей.
«В прошлом году от жителей Левобережья поступило 137 заявлений на участие в данной программе. Прием документов завершился 1 декабря и уже до Нового года первые тридцать семей получили денежные средства, компенсирующие покупку газового оборудования», — рассказал начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства администрации округа Анатолий Калюк.
В федеральный проект включены 12 городов. Он рассчитан до 2024 года и направлен на улучшение экологической обстановки в мегаполисах. Чтобы получить компенсацию необходимо соблюсти ряд условий: жилье должно быть индивидуальной или блокированной застройки; перевод печного отопления на газовое должен был произойти в 2022 году. Кроме того, собственник не должен был получать ранее иных компенсаций за проведение данных работ.