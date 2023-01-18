Камчатка на два дня станет центром дальневосточного туризма

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
На дискуссионной площадке соберутся участники туристской отрасли, ведущие эксперты, инвесторы, представители федеральных и региональных органов власти. Делегаты обсудят развитие туризма, индустрии гостеприимства, наращивание экспортных возможностей в регионах ДФО. Площадки мероприятия также будут посвящены развитию туризма в Арктической зоне России, межрегиональному сотрудничеству Дальнего Востока и Арктики, выработке совместных предложений и идей. Об этом информирует newsnn.ru.
Проведение форума инициировало правительство Камчатского края при поддержке Минвостокразвития России и Фонда Росконгресс. Информационную поддержку обеспечит медиахолдинг 1MI. Форум станет ключевым событием зимнего фестиваля «Берингия», в рамках которого состоятся культурные и спортивные события. Главным из них будет многодневная гонка на собачьих упряжках.
Гости Камчатки смогут оценить десятки направлений и экскурсий, которые связаны с активным зимним туризмом: горнолыжный спорт и хели-ски, катание на собачьих упряжках и снегоходах, походы на снегоступах и джип-туры, купание в горячих источниках. Во время специальной сессии деловой программы форума «Дальний Восток – зима открытий» туристические операторы Камчатского края представят новинки сезона и расскажут о предпочтениях путешественников.