Камчатка на два дня станет центром дальневосточного туризма

Гости Камчатки смогут оценить десятки направлений и экскурсий, которые связаны с активным зимним туризмом: горнолыжный спорт и хели-ски, катание на собачьих упряжках и снегоходах, походы на снегоступах и джип-туры, купание в горячих источниках. Во время специальной сессии деловой программы форума «Дальний Восток – зима открытий» туристические операторы Камчатского края представят новинки сезона и расскажут о предпочтениях путешественников.