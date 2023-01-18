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Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Камчатка на два дня станет центром дальневосточного туризма

Сегодня, 10:35
Третий всероссийский туристический форум «Дальний Восток – зима открытий» состоится в Камчатском крае 21 - 22 февраля.

На дискуссионной площадке соберутся участники туристской отрасли, ведущие эксперты, инвесторы, представители федеральных и региональных органов власти. Делегаты обсудят развитие туризма, индустрии гостеприимства, наращивание экспортных возможностей в регионах ДФО. Площадки мероприятия также будут посвящены развитию туризма в Арктической зоне России, межрегиональному сотрудничеству Дальнего Востока и Арктики, выработке совместных предложений и идей. Об этом информирует newsnn.ru.

Проведение форума инициировало правительство Камчатского края при поддержке Минвостокразвития России и Фонда Росконгресс. Информационную поддержку обеспечит медиахолдинг 1MI. Форум станет ключевым событием зимнего фестиваля «Берингия», в рамках которого состоятся культурные и спортивные события. Главным из них будет многодневная гонка на собачьих упряжках.

Гости Камчатки смогут оценить десятки направлений и экскурсий, которые связаны с активным зимним туризмом: горнолыжный спорт и хели-ски, катание на собачьих упряжках и снегоходах, походы на снегоступах и джип-туры, купание в горячих источниках. Во время специальной сессии деловой программы форума «Дальний Восток – зима открытий» туристические операторы Камчатского края представят новинки сезона и расскажут о предпочтениях путешественников.

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