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Posted Сегодня, 13:21

Published Сегодня, 13:21

Modified Сегодня, 13:21

Updated Сегодня, 13:21

Как избежать появления «эффекта одуванчика» на волосах

Сегодня, 13:21
Фото: pxhere.com
Пышные волосы сложно укладывать, а повышенная влажность делает их непослушными. Как устранить чрезмерную пушистость, рассказали эксперты.

По информации «Народных Новостей», первым делом нужно выбрать подходящий для типа волос шампунь. После мытья головы стоит использовать кондиционер, он поможет сделать менее пушистыми. При укладке прически феном или плойки важно применять защитные средства.

От сухости и негативного воздействия окружающей среды спасут специальные масла или сыворотка для волос. Стоит помнить, что наносить эти средства нужно уже после формирования прически. Так можно сохранить укладку и выглядеть стильно.

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