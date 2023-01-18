Как избежать появления «эффекта одуванчика» на волосах

Posted Сегодня, 13:21
Published Сегодня, 13:21
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
По информации «Народных Новостей», первым делом нужно выбрать подходящий для типа волос шампунь. После мытья головы стоит использовать кондиционер, он поможет сделать менее пушистыми. При укладке прически феном или плойки важно применять защитные средства.
От сухости и негативного воздействия окружающей среды спасут специальные масла или сыворотка для волос. Стоит помнить, что наносить эти средства нужно уже после формирования прически. Так можно сохранить укладку и выглядеть стильно.