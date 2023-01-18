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Posted Сегодня, 10:18

Published Сегодня, 10:18

Modified Сегодня, 10:18

Updated Сегодня, 10:18

Индия обогнала Китай по численности населения

Сегодня, 10:18
По данным на конец 2022 года в Индии проживает 1,417 миллиардов человек. Это больше, чем в Китае.

Уточняется, что в Китайской Народной Республике проживает примерно на 5 миллионов человек меньше, сообщает Общественная служба новостей.

Следует отметить, что в прошлом году численность населения Китая уменьшилась впервые с шестидесятых годов XX века. Таким образом, эта страна занимает теперь только вторую строчку рейтинга.

Третье место – у Соединенных Штатов, где проживает 340 миллионов человек. В пятерку самых густонаселенных государств также вошли Индонезия и Пакистан. Там проживает 278 и 240 миллионов граждан соответственно.

Ранее эксперт по демографии Юрий Крупнов рассказал, почему россияне и китайцы – вымирающие нации. Этим странам важно понять, как можно сделать так, чтобы люди хотели жить и оставлять после себя потомство. По мнению демографа, низкий уровень рождаемости и малодетные семьи являются бомбами замедленного действия.

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