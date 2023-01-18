Индия обогнала Китай по численности населения

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Уточняется, что в Китайской Народной Республике проживает примерно на 5 миллионов человек меньше, сообщает Общественная служба новостей.
Следует отметить, что в прошлом году численность населения Китая уменьшилась впервые с шестидесятых годов XX века. Таким образом, эта страна занимает теперь только вторую строчку рейтинга.
Третье место – у Соединенных Штатов, где проживает 340 миллионов человек. В пятерку самых густонаселенных государств также вошли Индонезия и Пакистан. Там проживает 278 и 240 миллионов граждан соответственно.
Ранее эксперт по демографии Юрий Крупнов рассказал, почему россияне и китайцы – вымирающие нации. Этим странам важно понять, как можно сделать так, чтобы люди хотели жить и оставлять после себя потомство. По мнению демографа, низкий уровень рождаемости и малодетные семьи являются бомбами замедленного действия.