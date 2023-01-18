Индия обогнала Китай по численности населения

Ранее эксперт по демографии Юрий Крупнов рассказал, почему россияне и китайцы – вымирающие нации. Этим странам важно понять, как можно сделать так, чтобы люди хотели жить и оставлять после себя потомство. По мнению демографа, низкий уровень рождаемости и малодетные семьи являются бомбами замедленного действия.