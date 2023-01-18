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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

До Омска дойдет холодный фронт из Казахстана

Сегодня, 14:04
Фото: Город55
Морозы отступят к концу недели.

В конце января в Омске будет похолодание до -30 градусов. Морозы придут из Казахстана, об этом сообщают на сервисе визуализации погоды Ventusky.com.

Температура начнет снижаться 24 января, днем столбик термометра покажет днем до -24 градусов, а ночью до -31 градуса.

На протяжении недели температура будет опускаться днем до -26 градусов, а ночью до -35 градусов.

Холодный фронт 28 января уже покинет Омскую область, но такие перепады точно отразятся на всех метеозависимых людях.

Напомним, что аномальные морозы были в Омске 10 января.

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#Ксения Карагодина#Общество#Город#Погода#Новости#Омск#Омская область#Ухудшение погоды
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