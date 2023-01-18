До Омска дойдет холодный фронт из Казахстана

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В конце января в Омске будет похолодание до -30 градусов. Морозы придут из Казахстана, об этом сообщают на сервисе визуализации погоды Ventusky.com.
Температура начнет снижаться 24 января, днем столбик термометра покажет днем до -24 градусов, а ночью до -31 градуса.
На протяжении недели температура будет опускаться днем до -26 градусов, а ночью до -35 градусов.
Холодный фронт 28 января уже покинет Омскую область, но такие перепады точно отразятся на всех метеозависимых людях.
Напомним, что аномальные морозы были в Омске 10 января.