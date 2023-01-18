Буцаев перечислил самые активные регионы в сфере государственно-частного партнерства

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что концессионные соглашения являются основным инструментом инвестиций в отрасль обращения с ТКО. В данный момент на строительство объектов инфраструктуры нужно около 550 миллиардов рублей инвестиций. Очевидно, что в этой ситуации необходимо привлекать частные финансы. И РЭО готов поддержать регионы финансово, если проекты будут реализованы на основе концессионных соглашений, через предоставление льготных долгосрочных займов концессионерам. В РЭО, по словам Буцаева, уже прорабатывают концессии на 2023 и 2024 годы. Они предполагают почти 200 миллиардов инвестиций, которые получит отрасль. Объем поддержки составляет до 95% от общего объема вложений, добавил Буцаев.