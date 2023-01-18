Буцаев перечислил самые активные регионы в сфере государственно-частного партнерства

Posted Сегодня, 16:31
Published Сегодня, 16:31
Modified Сегодня, 16:31
Updated Сегодня, 16:31
Эти регионы чаще других подписывают концессионные соглашения для строительства новых объектов инфраструктуры отрасли обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Концессии уже сейчас позволяют достигнуть в указанных российских субъектах показателей, заданных национальным проектом «Экология». Речь идет о 100%-й сортировке мусора и сокращении захоронений ТКО вдвое. Чем быстрее в регионах возведут необходимые для этого объекты, тем быстрее все накапливающиеся ТКО, поддающиеся переработке, будут переработаны. Об этом пишет издание newsnn.ru.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что концессионные соглашения являются основным инструментом инвестиций в отрасль обращения с ТКО. В данный момент на строительство объектов инфраструктуры нужно около 550 миллиардов рублей инвестиций. Очевидно, что в этой ситуации необходимо привлекать частные финансы. И РЭО готов поддержать регионы финансово, если проекты будут реализованы на основе концессионных соглашений, через предоставление льготных долгосрочных займов концессионерам. В РЭО, по словам Буцаева, уже прорабатывают концессии на 2023 и 2024 годы. Они предполагают почти 200 миллиардов инвестиций, которые получит отрасль. Объем поддержки составляет до 95% от общего объема вложений, добавил Буцаев.
Помимо регионов — лидеров рейтинга, активную работу по заключению и реализации действующих концессионных соглашений проводят в Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Курганской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Челябинской областях, Забайкальском крае, республиках Башкортостан, Карелии, Марий Эл и Приморском крае.
Чтобы получить финансирование РЭО в рамках концессионных соглашений, проекты должны отвечать ряду требований. Все объекты обращения с ТКО должны входить в территориальную и федеральную схемы обращения с отходами, а также в паспорт регионального проекта и региональную программу. На объекты концессионных соглашений должна быть разработана проектно-сметная документация и выданы заключения государственных экспертиз.
Все проекты по концессионным соглашениям направлены на формирование экономики замкнутого цикла в России.