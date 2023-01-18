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Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:17

Updated Сегодня, 10:17

Бурматов: ответственность за нападение бродячих псов на детей лежит на чиновниках

Сегодня, 10:17
За последние дни в Московской области было зафиксировано два случая нападения бездомных псов на детей.

Одному мальчику в Дмитровском округе собаки искусали голень. Его мать обратилась в правоохранительные органы за бездействие администрации поселка. Уже в течение нескольких недель женщина просит принять меры, чтобы устранить бродячих псов с улиц.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов ответил на вопросы корреспондента Общественной службы новостей, почему такие инциденты до сих пор случаются, хотя все соответствующие законы были приняты.

Депутат отметил, что бродячие собаки нападают на людей не во всех регионах. В частности, в Подмосковье эта проблема решена. По закону, все бездомные животные должны быть отловлены, помещены в приюты и стерилизованы. После этого их следует оставлять в приютах, так как на городских улицах им делать нечего.

По словам депутата, случаи с нападением бездомных собак на людей происходят не во всех регионах. Во многих муниципалитетах, в том числе подмосковных, эта проблема решена.

Бурматов рассказал, что не все должностные лица соблюдают закон «Об ответственном отношении с животными» и проявляются халатность, от которой страдают обычные граждане. На таких чиновников заводят уголовных дела. Чтобы проблема была устранена, необходимо обращаться напрямую к руководству муниципалитетов. Никто не должен самоустраняться от этих вопросов, в том числе СМИ.

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