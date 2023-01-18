Бурматов: ответственность за нападение бродячих псов на детей лежит на чиновниках

Депутат отметил, что бродячие собаки нападают на людей не во всех регионах. В частности, в Подмосковье эта проблема решена. По закону, все бездомные животные должны быть отловлены, помещены в приюты и стерилизованы. После этого их следует оставлять в приютах, так как на городских улицах им делать нечего.