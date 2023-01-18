Автоэксперты рассказали об идеальной страховке

Posted Сегодня, 10:15
Published Сегодня, 10:15
Modified Сегодня, 10:15
Updated Сегодня, 10:15
Такая позиция обусловлена тем, что выплаты по ОСАГО не компенсируют ущерб от последствий аварий в полном объеме. Также система предполагает лимитированные выплаты по возмещению вреда жизни и здоровью граждан. Размер компенсаций гораздо ниже по сравнению с другими обязательными видами страхования, передает Общественная служба новостей.
Верхняя граница выплат по жизни и здоровью – полмиллиона рублей, за повреждение транспортного средства выплачивают максимум 400 000 рублей. Автоэксперты считают, что лимиты нужно увеличить четырехкратно. При этом совокупный объем выплат возрастет на сумму от 24 до 27 миллиардов рублей относительно долгосрочного тренда до 2021 года.
По словам экс-депутата Госдумы, председателя «Движения автомобилистов России» Виктора Похмелкина, действующая система ОСАГО требует обновления. В то же время этот процесс не предполагает законодательных изменений.
Автоэксперт также отметил, что основной способ компенсации на сегодняшний день – это ремонт автомобилей за счет страховщиков. На руки деньги автовладельцам выдаются крайне редко.
Похмелкин заявил, что в целом сегодня ситуация на рынке ОСАГО хотя и не идеальна, однако гораздо лучше, чем пять лет назад. Вносить изменения в систему нужно осторожно, чтобы не нарушить ее стабильность.