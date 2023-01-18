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Posted Сегодня, 10:55

Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Александр Бурков нашел инвестора для строительства мусороперерабатывающего завода

Сегодня, 10:55
Фото: 1MI
иллюстрация
На строительство мусороперерабатывающего комплекса в Омской области хотят потратить 6,31 млрд рублей. 5,8 млрд — за счет инвестора, а 541 млн рублей выделят из регионального бюджета.

Пресс-служба правительства Омской области сообщила, что регион заключил  концессионное соглашение, по которому инвестором в строительстве мусороперерабатывающего комплекса выступит московская компания ООО «ГРИНРЕСУРС».

Автоматизированный завод с сортировкой отходов, комплексом по компостированию органики, а также с собственным полигоном хотят построить за 6,31 млрд рублей.  5,8 млрд выделит инвестор, а 541 млн рублей добавят из регионального бюджета. После ввода в эксплуатацию завод отойдет в собственность региона.

 «Сегодня справедливое недовольство жителей области вызывает тот факт, что  мусор из Омска везут на свалки в районы. Поэтому мы продолжаем активную работу над ключевыми экологическими проектами региона. Строительство комплекса — один из них. Планируется, что он начнет работу к концу 2024 года, а к 2025 году выйдет на проектную мощность. Это важный и своевременный шаг на пути к созданию в области инфраструктуры по обращению с отходами. Уверен, что благодаря новому комплексу экологический эффект заметят многие», — подчеркнул губернатор Омской области Александр Бурков после подписания соглашений. 

Сейчас в регионе идет работа по заключению концессионных соглашений на строительство еще двух объектов по обращению с отходами — в Тарском и Омском районах. Развитие сортировки отходов обеспечит замкнутый цикл обращения с ТКО и позволит уменьшить вред окружающей среде. 

#Дарья Зыкова#Общество#Город#Экология#Новости#Омская область#Омск#Александр Бурков#Мусороперерабатывающий завод#Свалки#Отходы#Правительство Омской области#Инвестор#Строительство
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