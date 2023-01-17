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Posted Сегодня, 16:50

Published Сегодня, 16:50

Modified Сегодня, 16:54

Updated Сегодня, 16:54

Журналист Сергей Соседов прокомментировал санкции Зеленского

Сегодня, 16:50
Фото: sosedov.tv
Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов дал журналистам интервью, в котором прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского о внесении его в список санкций.

По словам Сергея Соседова, он не привык комментировать «идиотизм», пишет Pravda.Ru. Оценивать действия «придурка Зеленского» и всего нацистского режима должны представители СМИ, уверен критик.

«Я бы никогда в жизни об этом не узнал, если бы мне не позвонил кто-то из коллег, журналистов, порталов», — заявил Соседов.

Напомним, 15 января появилась информация о том, что Зеленский принял решение о введении ограничительных мер в отношении 198 российских деятелей культуры. Кроме Соседова, в санкционный список попали: ведущая Ангелина Вовк, певец Юрий Лоза, режиссер Андрей Кончаловский, телеведущий и актер Борис Корчевников и др. Украинский лидер запретил этим гражданам въезжать на территорию государства.

#Общество
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