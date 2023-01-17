Журналист Сергей Соседов прокомментировал санкции Зеленского

Posted Сегодня, 16:50
Published Сегодня, 16:50
Modified Сегодня, 16:54
Updated Сегодня, 16:54
По словам Сергея Соседова, он не привык комментировать «идиотизм», пишет Pravda.Ru. Оценивать действия «придурка Зеленского» и всего нацистского режима должны представители СМИ, уверен критик.
«Я бы никогда в жизни об этом не узнал, если бы мне не позвонил кто-то из коллег, журналистов, порталов», — заявил Соседов.
Напомним, 15 января появилась информация о том, что Зеленский принял решение о введении ограничительных мер в отношении 198 российских деятелей культуры. Кроме Соседова, в санкционный список попали: ведущая Ангелина Вовк, певец Юрий Лоза, режиссер Андрей Кончаловский, телеведущий и актер Борис Корчевников и др. Украинский лидер запретил этим гражданам въезжать на территорию государства.