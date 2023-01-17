Заработок в сети. Омич попался в «лапы» автоматизированной рассылки и отдал 70 тысяч

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:23
Updated Сегодня, 06:23
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о случае дистанционного мошенничества. В Знаменском районе сельчанин согласился на подработку в сети Интернет и потерял крупную денежную сумму.
30-летний мужчина получил в мессенджере предложение о подработке. Суть работы заключалась в «накрутке рейтинга». Якобы продавцам интернет-магазина нужно было увеличить количество лайков и просмотров на товаре. «Лайкаешь» пост с товаром — получаешь 50 рублей за каждое «сердечко». Мужчина согласился, и за выполнение задания даже получил 500 рублей в качестве «заманухи».
Когда жертва подсела на «крючок», автоматизированная рассылка от мошенников предложила «повышение» — задачи посложнее, с большей оплатой. Омичу предложили «покупать» товар, все для того же создания активности на платформе. С условием, что он получит деньги обратно, а сверху оплату за выполненное задание. За первую «покупку» мужчине вернули потраченную сумму и почти 300 рублей заплатили сверху. Так ловушка захлопнулась.
Мужчина «купил» товаров на общую сумму в 73 тыс. рублей, а после получил вместо денег сообщение от «работодателя» о том, что деньги заморожены, и чтобы продолжить «работу» и получить заработок, нужно пополнить банковский счет. Денег у мужчины не осталось, пополнить он никакие счета не смог. На следующий день мошенники сочли, что жертва «соскочила», и доступ в «рабочее» приложение и вовсе закрылся.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа». Полиция просит граждан не соглашаться на слишком заманчивые предложения о легком заработке и быть бдительными.