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Posted Сегодня, 10:28

Published Сегодня, 10:28

Modified Сегодня, 10:29

Updated Сегодня, 10:29

Ямал оказался в пятерке самых курящих российских регионов

Сегодня, 10:28
Жители Ямала стали пятыми в стране по количеству пачек сигарет, купленных в течение года на тысячу жителей.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РБК, там купили за год в расчете на тысячу жителей 102,3 тысяч пачек. На четвертом месте оказались курящие жители Сахалинской области, где этот показатель составил 108,1 тысяч пачек.

С учетом того, что население Ямала составляет 511 тысяч человек, можно посчитать, что в течение года все курящие жители округа приобрели 52,3 миллиона пачек сигарет.

Самым курящим регионом страны оказалась Магаданская область. Также в пятерку самых курящих составители данного рейтинга включили Камчатку и Нижегородскую область.

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