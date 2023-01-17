Ямал оказался в пятерке самых курящих российских регионов

Posted Сегодня, 10:28
Published Сегодня, 10:28
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на РБК, там купили за год в расчете на тысячу жителей 102,3 тысяч пачек. На четвертом месте оказались курящие жители Сахалинской области, где этот показатель составил 108,1 тысяч пачек.
С учетом того, что население Ямала составляет 511 тысяч человек, можно посчитать, что в течение года все курящие жители округа приобрели 52,3 миллиона пачек сигарет.
Самым курящим регионом страны оказалась Магаданская область. Также в пятерку самых курящих составители данного рейтинга включили Камчатку и Нижегородскую область.