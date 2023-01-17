Выращивали «цветы в горшках». В Омской области задержали подпольных «агрономов»

Сотрудники наркоконтроля выяснили, что двое подозреваемых из Муромцевского района заказали семена конопли через Интернет, для конспирации сняли здание в Любинском районе, оборудовали «ферму», а после круглосуточно дежурили по очереди, чтобы поддерживать нужные для выращивания конопли условия.

Уголовное дело на мужчин возбудили по ч. 2 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершенное группой лиц по предварительному сговору». И три уголовных дела по чч. 1, 2 ст. 228 УК РФ «незаконное хранение наркотиков».



На время расследования уголовного дела мужчинам выдано ограничение в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее ни 46-летний, ни 47-летний жители Муромцевского района судимы не были.