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Posted Сегодня, 10:58

Published Сегодня, 10:58

Modified Сегодня, 10:58

Updated Сегодня, 10:58

Выращивали «цветы в горшках». В Омской области задержали подпольных «агрономов»

Сегодня, 10:58
Фото: 1MI
иллюстрация

В Омской области задержали кропотливо выращивавших коноплю мужчин

Жители одного из северных районов Омской области каждый день сменялись на конспиративной «делянке», организованной в помещениях заброшенного завода.

Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о том, что сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснили, что в д. Замелетеновка Любинского района двое мужчин могут заниматься незаконным выращиванием конопли.

При содействии бойцов спецназа «ГРОМ» мужчин задержали неподалеку от заброшенного завода в Любинском районе. Обследовав здания, полицейские обнаружили в одном из помещений 34 куста конопли и 233,4 грамма марихуаны. Помещение было оборудовано для культивирования: для поддержания температуры стены отделали фольгой, поставили специальные лампы и вытяжки. Для изготовления наркотика пользовались сушилкой для овощей. В ходе личного досмотра у «агрономов» изъяли 116 и 27 граммов марихуаны.

Сотрудники наркоконтроля выяснили, что двое подозреваемых из Муромцевского района заказали семена конопли через Интернет, для конспирации сняли здание в Любинском районе, оборудовали «ферму», а после круглосуточно дежурили по очереди, чтобы поддерживать нужные для выращивания конопли условия. 
Уголовное дело на мужчин возбудили по  ч. 2 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершенное группой лиц по предварительному сговору». И три уголовных дела по чч. 1, 2 ст. 228 УК РФ «незаконное хранение наркотиков».

На время расследования уголовного дела мужчинам выдано ограничение в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее ни 46-летний, ни 47-летний жители Муромцевского района судимы не были.

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#Дарья Зыкова#Полиция#Уголовное дело#Новости#Омская область#Любинский район#Наркотики#Конопля#Задержание#Омск#Общество#Видео
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