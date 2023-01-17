Выращивали «цветы в горшках». В Омской области задержали подпольных «агрономов»

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
Modified Сегодня, 10:58
Updated Сегодня, 10:58
Пресс-служба УМВД Омской области сообщила о том, что сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно-разыскных мероприятий выяснили, что в д. Замелетеновка Любинского района двое мужчин могут заниматься незаконным выращиванием конопли.
При содействии бойцов спецназа «ГРОМ» мужчин задержали неподалеку от заброшенного завода в Любинском районе. Обследовав здания, полицейские обнаружили в одном из помещений 34 куста конопли и 233,4 грамма марихуаны. Помещение было оборудовано для культивирования: для поддержания температуры стены отделали фольгой, поставили специальные лампы и вытяжки. Для изготовления наркотика пользовались сушилкой для овощей. В ходе личного досмотра у «агрономов» изъяли 116 и 27 граммов марихуаны.
Сотрудники наркоконтроля выяснили, что двое подозреваемых из Муромцевского района заказали семена конопли через Интернет, для конспирации сняли здание в Любинском районе, оборудовали «ферму», а после круглосуточно дежурили по очереди, чтобы поддерживать нужные для выращивания конопли условия.
Уголовное дело на мужчин возбудили по ч. 2 ст. 231 УК РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства, совершенное группой лиц по предварительному сговору». И три уголовных дела по чч. 1, 2 ст. 228 УК РФ «незаконное хранение наркотиков».
На время расследования уголовного дела мужчинам выдано ограничение в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ранее ни 46-летний, ни 47-летний жители Муромцевского района судимы не были.