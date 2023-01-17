Вредит не только здоровью. В Омске задержали пассажирку, курившую во время полета

В омском аэропорту транспортная полиция задержала за курение на борту пассажирку самолета, выполнявшего рейс по маршруту Москва - Омск. Стражам правопорядка поступило сообщение от представителей авиакомпании о нарушении правил безопасности. Прибывшие на борт полицейские установили, что 43-летняя жительница Москвы во время перелета курила электронную сигарету в туалете лайнера.

В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении. Согласно законодательству, женщине грозит штраф до полутора тысяч рублей.

Транспортная полиция напоминает, что запрет курения на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. В случае невыполнения установленных правил, авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке, а нарушитель будет обязан возместить возможный ущерб и убытки.