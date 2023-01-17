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Posted Сегодня, 05:58

Published Сегодня, 05:58

Modified Сегодня, 06:05

Updated Сегодня, 06:05

Вредит не только здоровью. В Омске задержали пассажирку, курившую во время полета

Сегодня, 05:58
Фото: Город55
Нарушительнице грозит штраф

Омские полицейские задержали пассажирку самолета за курение на борту

Москвичка, летевшая из столицы в Омск, пренебрегла правилами безопасности и курила электронную сигарету во время полета

В омском аэропорту транспортная полиция задержала за курение на борту пассажирку самолета, выполнявшего рейс по маршруту Москва - Омск. Стражам правопорядка поступило сообщение от представителей авиакомпании о нарушении правил безопасности. Прибывшие на борт полицейские установили, что 43-летняя жительница Москвы во время перелета курила электронную сигарету в туалете лайнера.

В отношении женщины составили протокол об административном правонарушении. Согласно законодательству, женщине грозит штраф до полутора тысяч рублей.

Транспортная полиция напоминает, что запрет курения на борту воздушного судна – необходимое требование для обеспечения безопасности полетов. В случае невыполнения установленных правил, авиакомпания может отказать пассажиру в дальнейшей перевозке, а нарушитель будет обязан возместить возможный ущерб и убытки.

 
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#Евгений Игишев#Полиция#Транспортная полиция#Аэропорт#Омский аэропорт#Курение
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