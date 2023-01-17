Врач Онищенко: из-за новых штаммов коронавируса границы могут вновь закрыть

Posted Сегодня, 08:00
Published Сегодня, 08:00
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
В беседе с Общественной службой новостей врач Геннадий Онищенко отметил, что пандемия продолжается уже несколько лет, поскольку отсутствуют жесткие ограничения. По мнению специалиста, только благодаря закрытию границ в КНР все страны мира переживают сейчас эпидемию коронавируса относительно спокойно.
Онищенко напомнил, что ранее страны не предприняли полные меры, чтобы предотвратить пандемию. Из сейчас из-за нового варианта инфекции «кракена» государства не планируют закрывать границы.
Инфекционист также привел статистику, согласно которой из 193 государств фактически закрывал границу только Китай, и это было правильным шагом. Если бы власти КНР не приняли такого решения, то ситуация в мире на сегодняшний день была бы более плачевной, заключил эксперт.