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Врач Онищенко: из-за новых штаммов коронавируса границы могут вновь закрыть

Сегодня, 08:00
В связи с распространением «кракена» и других штаммов COVID-19 границы между государствами могут снова закрыть.

В беседе с Общественной службой новостей врач Геннадий Онищенко отметил, что пандемия продолжается уже несколько лет, поскольку отсутствуют жесткие ограничения. По мнению специалиста, только благодаря закрытию границ в КНР все страны мира переживают сейчас эпидемию коронавируса относительно спокойно.

Онищенко напомнил, что ранее страны не предприняли полные меры, чтобы предотвратить пандемию. Из сейчас из-за нового варианта инфекции «кракена» государства не планируют закрывать границы.

Инфекционист также привел статистику, согласно которой из 193 государств фактически закрывал границу только Китай, и это было правильным шагом. Если бы власти КНР не приняли такого решения, то ситуация в мире на сегодняшний день была бы более плачевной, заключил эксперт.

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