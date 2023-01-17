В сибирской поликлинике заметили прилавок с колбасой и парикмахерскую

Вместо мясного прилавка в фойе напротив регистратуры расположились скамейки для посетителей, а у «красной зоны» нет никаких вывесок, кроме предупреждающих. Тем не менее, посетители поликлиники подтвердили, что буквально несколько недель назад здесь были и мясная лавка, и парикмахерская, и страховая фирма. Сейчас в поликлинике работает только аптека.