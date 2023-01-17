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Posted Сегодня, 07:40

Published Сегодня, 07:40

Modified Сегодня, 07:42

Updated Сегодня, 07:42

В сибирской поликлинике заметили прилавок с колбасой и парикмахерскую

Сегодня, 07:40
Фото: 1MI
иллюстрация
Городская поликлиника в Прокопьевске переформатировалась в рынок, но после жалоб пациентов частникам пришлось закрыть бизнес.

В социальных сетях появились жалобы от жителей Прокопьевска: сибиряки рассказали, что в поликлинике на проспекте Строителей несколько лет подряд процветает частный бизнес. Как уточняет портал «Сибдепо», в медучреждении работает мясная лавка, парикмахерская и филиал страховой компании. Очевидцы показали журналистам фото, где запечатлены вывески и прилавки. 

По словам местных жителей, прилавок с мясной продукцией находится прямо напротив регистратуры. А в крыле больницы с предупреждением «красная зона» находится парикмахерская и страховая фирма. Интересно, что организации, по словам местных жителей, работают в поликлинике не первый год, но только сейчас сибиряки решили пожаловаться в надзорные органы.

Как уточняет издание, Минздрав и Росздравнадзор пообещали провести проверку. Однако теперь ведомства вряд ли накажут больницу за предоставление площадей в аренду частному бизнесу: корреспондент «Сибдепо» побывал в поликлинике и не обнаружил ни одну из указанных компаний.

Вместо мясного прилавка в фойе напротив регистратуры расположились скамейки для посетителей, а у «красной зоны» нет никаких вывесок, кроме предупреждающих. Тем не менее, посетители поликлиники подтвердили, что буквально несколько недель назад здесь были и мясная лавка, и парикмахерская, и страховая фирма. Сейчас в поликлинике работает только аптека.

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#Общество#Ольга Акамова#Новости#Кузбасс#Сибирь#Больница#Магазин#Торговля#Пациенты#Жалобы
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