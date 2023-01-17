В Омской области закончился капитальный ремонт адаптивной школы-интерната в Полтавке

Требовали ремонта несущие конструкции и фундамент, также провели расшивку трещин по фасаду, привели его в порядок, усилили оконные проемы, отремонтировали наружную кирпичную кладку, кровлю и подвальные помещения. Заменили окна на современные стеклопакеты. В рекреациях и кабинетах установили подвесные потолки.

«Главное — теперь наши дети будут заниматься, а педагоги работать в безопасных и комфортных условиях. Мы не только провели капитальный ремонт школы, но и приобрели много учебно-методических материалов и технических средств обучения для того, чтобы процесс обучения был легким и интересным», — отметила замминистра образования Омской области Оксана Груздева.

Отремонтировали и оснастили пищеблок и столовую, закупили новое поварское оборудование. Возвели санитарные комнаты с душевыми кабинами. В кабинеты поставили новую мебель, оборудовали классы интерактивными панелями, закупили ноутбуки и компьютеры.

Обновили и спортзал, а для проведения мероприятий закупили звуковую аппаратуру, экран для проектора и электронное пианино.

«У детей появилось новое пространство — центр детских инициатив. Его задача — создать для ребят условия для личностного роста и всестороннего развития, помочь в самореализации и профориентации. В ближайшее время откроем здесь первичное отделение Российского движения детей и молодежи. В этом году школа продолжит преображаться. Благодаря участию в национальном проекте „Образование“ мы оборудуем здесь швейную и слесарную мастерские, чтобы ребята могли уделять внимание профессиональному обучению, появятся оборудованные кабинеты психолога и логопеда, комната психологической разгрузки», — добавила Оксана Груздева.

На ремонт и оснащение школы выделялось более 67 млн рублей. Из федерального бюджета выделили 25,3 млн рублей, а из регионального — 41,8 млн. рублей. Подрядчиком была компания ООО «Данстрой».

Первый замглавы Полтавского района Валерия Никитина отметила, что окончания ремонта ждали все полтавчане, потому что это была первая средняя школа в поселке, выпустившая из своих стен не одно поколение жителей.