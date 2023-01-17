В Омской области в ночном пожаре погибла 82-летняя пенсионерка

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
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В Тюкалинском районе Омской области силовики разбираются во всех нюансах смертельного пожара, который унес жизнь 82-летней женщины.
«Ночью в понедельник, 16 января, примерно в 04:36 поступило сообщение, что в селе Старосолдатское горит частный дом», — сообщили Городу55 в СКР по Омской области.
При тушении в одной из комнат спасатели нашли бездыханное тело хозяйки дома. Прибывшие на место фельдшеры скорой констатировали смерть пенсионерки.
Между тем эксперты уже назвали предварительную причину возгорания – замыкание электропроводки.
Напомним, что в минувшие выходные из-за электропроводки в Павлоградском районе Омской области произошла страшная трагедия, которая унесла жизнь 40-летней женщины и трех ее дочерей, - 2,7 и 9 лет.