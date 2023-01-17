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Posted Сегодня, 07:17

Published Сегодня, 07:17

Modified Сегодня, 07:18

Updated Сегодня, 07:18

В омском фонде капремонта назначили руководителя. Пока что исполняющего обязанности

Сегодня, 07:17
Фото: 1MI
Место главы фонда пустовало два месяца

В Омске назначили нового исполняющего обязанности главы фонда капремонта

Региональный фонд капитального ремонта на своем официальном сайте представил информацию о смене руководства

Исполняющим обязанности директора регионального фонда капитального ремонта стал Александр Хомин. Ранее он занимал должность директора по техническим вопросам. Соответствующая информация появилась на официальном сайте ведомства.

В декабре 2023 года Министерство энергетики и ЖКК Омской области обнародовало распоряжение о проведении открытого конкурса на замещение должности главы Регионального фонда капремонта. За работу будущему главе Фонда капремонта готовы платить оклад в размере 90 тыс рублей и еще 30% от оклада в качестве выплаты за интенсивность труда. В общей сложности зарплата составит порядка 117 тыс рублей

Бывший исполняющий обязанности директора фонда капитального ремонта Рустем Протасов оставил свою должность минувшей осенью. В ноябре прошлого года губернатор Омской области Александр Бурков на пленарном заседании сообщил, что Протасов написал заявление об уходе. Он занял этот пост в конце 2020 года, сменив Марину Степанову. Бывшую чиновницу сейчас подозревают в получении взяток и в «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжелые последствия». Речь идет об обрушении дома на улице 20 Партсъезда.

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#Евгений Игишев#Фонд капремонта#Руководитель#Директор#Назначение
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