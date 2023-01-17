В омском фонде капремонта назначили руководителя. Пока что исполняющего обязанности

Бывший исполняющий обязанности директора фонда капитального ремонта Рустем Протасов оставил свою должность минувшей осенью. В ноябре прошлого года губернатор Омской области Александр Бурков на пленарном заседании сообщил, что Протасов написал заявление об уходе. Он занял этот пост в конце 2020 года, сменив Марину Степанову. Бывшую чиновницу сейчас подозревают в получении взяток и в «злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжелые последствия». Речь идет об обрушении дома на улице 20 Партсъезда.