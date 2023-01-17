В Омске подскочили цены на водку. Рассказываем, почему и на сколько

Posted Сегодня, 09:04
Published Сегодня, 09:04
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
С 1 января 2023 года в России, в том числе и в Омской области, повысились минимальные розничные цены (МРЦ) на все алкогольные напитки, крепость которых превышает 28 градусов. Эти изменения прописаны в приказе Министерства финансов РФ под номером 168н. Помимо этого 25 декабря 2022 года был принят отдельный нормативный акт, который коснулся игристых вин и шампанского. Город55 изучил эти документы. Рассказываем, как подорожало спиртное для омичей.
Итак, согласно приказу Минфина, МРЦ бутылки водки объемом 0.5 литра с нового года вырастет на 7,7%, до 281 рубля. В 2022 году этот показатель держался на уровне в 261 рубль.
Между тем, по данным Омскстата, средняя цена литра водки крепостью в 40% по состоянию на 9 января в Омской области составляла 623.82 рубля. Переводим это в традиционную тару и получаем 311.91 рубля за 0.5 литра.
С 1 января увеличатся минимальные цены на коньяк и бренди. В процентном отношении рост эквивалентен водке. Так, за бутылку коньяка объемом в 0.5 литра теперь придется выложить 517 рублей вместо 480 в 2022 году, за бренди — 375 рублей против 348 в прошлом. Повышение составит 7,7% и 7,8% соответственно.
Приказ федерального Минфина повышает как отпускную цену для производителей алкогольной продукции, так и оптовую для алкоголя крепостью выше 28 градусов.
Увеличение минимальной цены для производителей:
Минимальные оптовые цены на алкоголь в 2023 году:
Для шампанского и игристых вин, как мы уже упоминали выше, Минфин принял отдельный нормативный акт, по которому МРЦ на эту алкогольную продукцию повысится до 239 рублей за бутылку объемом 0.75 литра, что сразу на 70 рублей дороже, чем в 2022 году. При этом традиционно изменятся отпускные и оптовые цены:
Мы не поленились и подсчитали, как изменились минимальные розничные цены на популярный алкоголь с допандемийного 2019 года:
Таким образом, лидером по подорожанию за этот период стал коньяк, а менее всего увеличилась МРЦ на водку.
Отметим, что МРЦ от Минфина на водку, коньяк и бренди окончательно еще не утвердили, однако в магазинах уже нет старых ценников и дешевле 281 рубля сорокаградусный напиток уже не найти.
Добавим, ранее Город55 рассказывал, что омичи стали больше употреблять крепкого алкоголя. Подробнее об этом можно посмотреть в нашем материале, который находится чуть ниже.