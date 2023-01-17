В Омске подскочили цены на водку. Рассказываем, почему и на сколько

Существенно подорожали и другие спиртные напитки крепостью выше 28 градусов, а также игристые вина и шампанское.

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