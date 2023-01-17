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Posted Сегодня, 09:04

Published Сегодня, 09:04

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

В Омске подскочили цены на водку. Рассказываем, почему и на сколько

Сегодня, 09:04
Фото: 1MI
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Существенно подорожали и другие спиртные напитки крепостью выше 28 градусов, а также игристые вина и шампанское.

С 1 января 2023 года в России, в том числе и в Омской области, повысились минимальные розничные цены (МРЦ) на все алкогольные напитки, крепость которых превышает 28 градусов. Эти изменения прописаны в приказе Министерства финансов РФ под номером 168н. Помимо этого 25 декабря 2022 года был принят отдельный нормативный акт, который коснулся игристых вин и шампанского. Город55 изучил эти документы. Рассказываем, как подорожало спиртное для омичей.

Сколько будет стоить бутылка водки в 2023 году?

Итак, согласно приказу Минфина, МРЦ бутылки водки объемом 0.5 литра с нового года вырастет на 7,7%, до 281 рубля. В 2022 году этот показатель держался на уровне в 261 рубль.

Между тем, по данным Омскстата, средняя цена литра водки крепостью в 40% по состоянию на 9 января в Омской области составляла 623.82 рубля. Переводим это в традиционную тару и получаем 311.91 рубля за 0.5 литра.

Как изменятся цены на коньяк и бренди в 2023 году?

С 1 января увеличатся минимальные цены на коньяк и бренди. В процентном отношении рост эквивалентен водке. Так, за бутылку коньяка объемом в 0.5 литра теперь придется выложить  517 рублей вместо 480 в 2022 году, за бренди — 375 рублей против 348 в прошлом. Повышение составит 7,7% и 7,8% соответственно.

Изменится ли минимальная цена на алкоголь для производителей и оптовиков?

Приказ федерального Минфина повышает как отпускную цену для производителей алкогольной продукции, так и оптовую для алкоголя крепостью выше 28 градусов.

Увеличение минимальной цены для производителей:

  • На водку — до 229 рублей за бутылку объемом 0.5 л (с 214 рублей в 2022 году);
  • На бренди — до 289 руб. (с 270 рублей в 2022 году);
  • На коньяк — до 397 руб. (с 371 рублей в 2022 году).

Минимальные оптовые цены на алкоголь в 2023 году:

  • На водку — 238 рублей за бутылку объемом 0.5 л (222 рубля в 2022 году);
  • На бренди — 304 рубля (284 рубля в 2022 году);
  • На коньяк — 419 рублей (391 рубль в 2022 году).

На сколько подорожает шампанское в 2023 году?

Для шампанского и игристых вин, как мы уже упоминали выше, Минфин принял отдельный нормативный акт, по которому МРЦ на эту алкогольную продукцию повысится до 239 рублей за бутылку объемом 0.75 литра, что сразу на 70 рублей дороже, чем в 2022 году. При этом традиционно изменятся отпускные и оптовые цены:

  • 166 рублей за бутылку 0.75 литра (118 рублей в 2022 году) — для производителей;
  • 199 рублей за 0.75 литра (137 рублей в 2022 году) — для оптовиков.

На сколько выросли цены на алкоголь в Омской области за 5 лет?

Мы не поленились и подсчитали, как изменились минимальные розничные цены на популярный алкоголь с допандемийного 2019 года:

  • Водка — традиционный русский напиток вырос в цене на 66 рублей, с 215 до 289 рублей за бутылку в 0.5 литра;
  • Коньяк — подрос на 129 рублей, с 388 до 517 рублей за бутылку в 0.5 литра;
  • Бренди — МРЦ выросла на 68 рублей, с 307 до 375 рублей за бутылку в 0.5 литра;
  • Шампанское — изменилось в цене на 75 рублей, с 164 до 239 рублей за бутылку объемом в 0.75 литра.

Таким образом, лидером по подорожанию за этот период стал коньяк, а менее всего увеличилась МРЦ на водку.

Отметим, что МРЦ от Минфина на водку, коньяк и бренди окончательно еще не утвердили, однако в магазинах уже нет старых ценников и дешевле 281 рубля сорокаградусный напиток уже не найти.

Добавим, ранее Город55 рассказывал, что омичи стали больше употреблять крепкого алкоголя. Подробнее об этом можно посмотреть в нашем материале, который находится чуть ниже.

Омичи стали больше пить. Разбираемся с экспертами как, зачем и почему
Узнать подробнее
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