В Омске домашние животные съели хозяйку

Posted Сегодня, 06:24
Published Сегодня, 06:24
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
В Омске эксперты пытаются выяснить причину смерти 79-летней пенсионерки, тело которой было найдено в одной из квартир дома по улице 70 лет Октября.
«Тело женщины обнаружили в понедельник, 16 января, около 11:35. На теле были обнаружены телесные повреждения», — пояснили Гопроду55 в СКР по Омской области.
Между тем эксперты установили, что повреждения эти получены уже после смерти женщины, и их причинили домашние животные – 5 кошек и собака. Звери объели одну из ног мертвой хозяйки.
На данный момент тело пенсионерки находится в морге, но причину смерти женщины пока что установить не удалось.