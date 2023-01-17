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Posted Сегодня, 06:24

Published Сегодня, 06:24

Modified Сегодня, 06:26

Updated Сегодня, 06:26

В Омске домашние животные съели хозяйку

Сегодня, 06:24
Фото: 1MI
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Женщина скончалась некоторое время назад, и повреждения от кошек и собаки были получены уже после смерти.

В Омске эксперты пытаются выяснить причину смерти 79-летней пенсионерки, тело которой было найдено в одной из квартир дома по улице 70 лет Октября.

«Тело женщины обнаружили в понедельник, 16 января, около 11:35. На теле были обнаружены телесные повреждения», — пояснили Гопроду55 в СКР по Омской области.

Между тем эксперты установили, что повреждения эти получены уже после смерти женщины, и их причинили домашние животные – 5 кошек и собака. Звери объели одну из ног мертвой хозяйки.

На данный момент тело пенсионерки находится в морге, но причину смерти женщины пока что установить не удалось. 

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