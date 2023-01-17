В мэрии рассказали о планах найти нового заместителя главы города

В администрации Омска появится еще один новый замглавы. Город55 писал о том, что в вице-мэры прочат директора департамента имущественных отношений Дмитрия Махиню, который будет курировать еще и работу департамента архитектуры. Однако в пресс-службе администрации рассказали, что планируется найти еще одного заместителя Шелеста. Этому чиновнику будут подчиняться департаменты общественной безопасности и контроля.