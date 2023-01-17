В мэрии рассказали о планах найти нового заместителя главы города

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В администрации Омска появится еще один новый замглавы. Город55 писал о том, что в вице-мэры прочат директора департамента имущественных отношений Дмитрия Махиню, который будет курировать еще и работу департамента архитектуры. Однако в пресс-службе администрации рассказали, что планируется найти еще одного заместителя Шелеста. Этому чиновнику будут подчиняться департаменты общественной безопасности и контроля.
— Оплата труда нового заместителя будет сформирована из средств, высвобожденных в процессе оптимизации кадрового состава мэрии, — уточнили в пресс-службе. — Соответствующее поручение дал глава города. Сергей Шелест особо подчеркивает, что бюджет не должен нести дополнительных нагрузок.
В администрации подчеркивают, что прошедший год показал особенную важность темы безопасности, потому и было решено «донастроить» систему.
Изменения структуры городской администрации будут обсуждаться завтра, 18 января, в комитете по муниципальному управлению. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании Городского совета.