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Posted Сегодня, 10:57

Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

В мэрии рассказали о планах найти нового заместителя главы города

Сегодня, 10:57
Фото: Город55
иллюстрация
Еще один «вице» будет курировать департаменты общественной безопасности и контроля.

В администрации Омска появится еще один новый замглавы. Город55 писал о том, что в вице-мэры прочат директора департамента имущественных отношений Дмитрия Махиню, который будет курировать еще и работу департамента архитектуры. Однако в пресс-службе администрации рассказали, что планируется найти еще одного заместителя Шелеста. Этому чиновнику будут подчиняться департаменты общественной безопасности и контроля.

— Оплата труда нового заместителя будет сформирована из средств, высвобожденных в процессе оптимизации кадрового состава мэрии, — уточнили в пресс-службе. — Соответствующее поручение дал глава города. Сергей Шелест особо подчеркивает, что бюджет не должен нести дополнительных нагрузок.

В администрации подчеркивают, что прошедший год показал особенную важность темы безопасности, потому и было решено «донастроить» систему.

Изменения структуры городской администрации будут обсуждаться завтра, 18 января, в комитете по муниципальному управлению. Окончательное решение будет принято на ближайшем пленарном заседании Городского совета.

#Николай Эйхвальд#Город#Новости#Мэрия Омска
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