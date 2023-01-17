В КС рассказали, чем находка вещи отличается от ее кражи с точки зрения закона

Если же тот, кто нашел чужое имущество, не предпринимал попыток отыскать владельца, никому не сообщал о находке и уничтожил признаки того, что у вещи был другой владелец, в этом случае суды трактуют подобные действия как кражу в рамках статьи 158 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.