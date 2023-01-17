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Posted Сегодня, 08:30

Published Сегодня, 08:30

Modified Сегодня, 08:34

Updated Сегодня, 08:34

В КС рассказали, чем находка вещи отличается от ее кражи с точки зрения закона

Сегодня, 08:30
Фото: pxhere.com
Конституционный суд (КС) России разъяснил, в каких случаях присвоение найденных вещей не может считаться кражей.

Отмечается, что в российском законодательстве есть статьи, разграничивающие случайную находку чужой вещи и кражу, пишут «Известия». 

В разъяснениях КС говорится, что согласно статье 227 ГК РФ нашедший потерянную вещь должен незамедлительно уведомить об этом потерявшего ее человека и возвратить ему находку. А если вещь найдена в помещении или на транспорте, ее нужно сдать на хранение лицу, представляющему владельца этого помещения или транспортного средства.

Если же тот, кто нашел чужое имущество, не предпринимал попыток отыскать владельца, никому не сообщал о находке и уничтожил признаки того, что у вещи был другой владелец, в этом случае суды трактуют подобные действия как кражу в рамках статьи 158 УК РФ, предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Поводом для дачи соответствующих разъяснений послужила жалоба жительницы Башкирии Альбины Галимьяновой и жителя Ульяновской области Виктора Пузрякова, присвоивших себе найденные мобильные телефоны и впоследствии осужденные за кражу, так как не предприняли определенные действия для поиска владельцев устройств. Согласно приговору, Галимьянова получила полгода лишения свободы, а Пузряков — штраф в пятнадцать тысяч рублей.

В КС отметили, что президиум Верховного суда может оставить судебные решения без изменения, если они основаны на истолковании указанных норм и не расходятся с их конституционно-правовым смыслом.

#Общество
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