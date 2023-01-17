Ушел из жизни обладатель Кубка европейских чемпионов по гандболу Житников

Posted Сегодня, 15:50
Published Сегодня, 15:50
Modified Сегодня, 15:52
Updated Сегодня, 15:52
Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на сообщение пресс-службы Федерации гандбола России.
В сообщение отмечается, что Юрий Житников был мастером спорта международного класса, играл как линейный. Федерация гандбола России выразила соболезнования близким и родным спортсмена.
Юрий Житников был воспитанником краснодарской школы гандбола, в разное время выступал за венгерский «Веспрем», ЦСКА, а также за краснодарские СКИФ и «Урожай». В составе «Веспрема» Житников одержал победу в Кубке кубков, в составе ЦСКА завоевал золото национального чемпионата, выиграл Кубок кубков и Кубок европейских чемпионов.
Юрий Житников — дядя защищающего цвета казанского «Зенита» Владимира Житникова и обладателя Кубка и Суперкубка страны, шестикратного чемпиона России Дмитрия Житникова, который сейчас выступает в польской «Висле».