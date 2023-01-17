Ушел из жизни обладатель Кубка европейских чемпионов по гандболу Житников

Юрий Житников был воспитанником краснодарской школы гандбола, в разное время выступал за венгерский «Веспрем», ЦСКА, а также за краснодарские СКИФ и «Урожай». В составе «Веспрема» Житников одержал победу в Кубке кубков, в составе ЦСКА завоевал золото национального чемпионата, выиграл Кубок кубков и Кубок европейских чемпионов.