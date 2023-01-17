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Posted Сегодня, 15:50

Published Сегодня, 15:50

Modified Сегодня, 15:52

Updated Сегодня, 15:52

Ушел из жизни обладатель Кубка европейских чемпионов по гандболу Житников

Сегодня, 15:50
Фото: piqsels.com
Победитель Кубка европейских чемпионов по гандболу 1988 года, спортсмен ЦСКА Юрий Житников скончался на 62-м году жизни.

Об этом сообщает 360tv.ru со ссылкой на сообщение пресс-службы Федерации гандбола России.

В сообщение отмечается, что Юрий Житников был мастером спорта международного класса, играл как линейный. Федерация гандбола России выразила соболезнования близким и родным спортсмена.

Юрий Житников был воспитанником краснодарской школы гандбола, в разное время выступал за венгерский «Веспрем», ЦСКА, а также за краснодарские СКИФ и «Урожай». В составе «Веспрема» Житников одержал победу в Кубке кубков, в составе ЦСКА завоевал золото национального чемпионата, выиграл Кубок кубков и Кубок европейских чемпионов.

Юрий Житников — дядя защищающего цвета казанского «Зенита» Владимира Житникова и обладателя Кубка и Суперкубка страны, шестикратного чемпиона России Дмитрия Житникова, который сейчас выступает в польской «Висле».

#Спорт
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