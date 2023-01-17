«Страшно проходить». Омичи пожаловались на сосульки-убийцы

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 06:13
Updated Сегодня, 06:13
Сегодня, 17 января, в социальных сетях жители города опубликовали фотографии сосулек, которые свисают с крыши дома на Космическом проспекте. Омичи беспокоятся, что сосульки могут упасть на голову.
«Хочу обратиться в администрацию города Омска! Вы считаете, что в поселке Чкаловский на Космическом проспекте, 18 живут нелюди?! Страшно проходить мимо этого дома. Боишься, что вот эти глыбы сосулек упадут на голову! Примите, пожалуйста, меры. И обратите внимание на то, что не чистят дорогу в переулках, невозможно проехать с маленьким ребёнком на коляске, и вообще невозможно пройти!», — пожаловалась омичка Вероника Фролова в социальных сетях.
В разговоре с корреспондентом Города55 омичка уточнила, что живет в доме по соседству и не припомнит, чтобы коммунальщики этой зимой сбивали сосульки с крыши. На проблему отреагировали в администрации города. Вопрос с сосульками обещали решить.
«Управляющая компания о необходимости проведения работ по очистке кровли от снежно-ледяных образований проинформирована. Также вопрос находится на контроле в Госжилинспекции. По результатам встречи в здании администрации ОАО 16.01.2023 года, в данный момент участок огорожен», — ответили в администрации города.
В мэрии напомнили, что удалять ледяные образования необходимо в течение суток. Нарушителей ждет штраф. Для граждан — в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 тысяч до 14 тысяч рублей; для юридических лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Омичи же могут сообщить о замеченных нарушениях в соответствующие ведомства.
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