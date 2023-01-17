«Страшно проходить». Омичи пожаловались на сосульки-убийцы

В мэрии напомнили, что удалять ледяные образования необходимо в течение суток. Нарушителей ждет штраф. Для граждан — в размере от 2 тысяч до 4 тысяч рублей; для должностных лиц — от 10 тысяч до 14 тысяч рублей; для юридических лиц — от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. Омичи же могут сообщить о замеченных нарушениях в соответствующие ведомства.