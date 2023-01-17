Стало известно, с каким балансом ликвидируют Омскую избирательную комиссию

Posted Сегодня, 08:33
Published Сегодня, 08:33
Modified Сегодня, 08:35
Updated Сегодня, 08:35
На заседании комитета Омского горсовета по муниципальному управлению, которое состоится завтра, 18 января, будет обсуждаться судьба Городской избирательной комиссии. Как уже писал Город55, сейчас по всей стране упраздняют муниципальные избиркомы, так как их полномочия согласно новому федеральному закону должны перейти избиркомам территориальным. Омск исключением не стал: процедура ликвидации городской комиссии началась и у нас.
В комитете обсудят детали — в частности, размеры ликвидационного баланса комиссии. Согласно приложению к проекту, балансовая стоимость основных средств городского избиркома составляет 1,3 млн рублей. Остаточная стоимость материальных запасов составляет 127 тысяч, в графе «Права пользования активами» фигурируют 142 тысячи, в графе «Расходы будущих периодов» — 3200 рублей. Итого ликвидационный баланс должен составить 272 тысячи.
Омский парламент является учредителем городского избиркома как юридического лица, так что именно ему предстоит принять решение о ликвидации. Точка в вопросе может быть поставлена на ближайшем пленарном заседании.