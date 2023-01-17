Стало известно, с каким балансом ликвидируют Омскую избирательную комиссию

На заседании комитета Омского горсовета по муниципальному управлению, которое состоится завтра, 18 января, будет обсуждаться судьба Городской избирательной комиссии. Как уже писал Город55, сейчас по всей стране упраздняют муниципальные избиркомы, так как их полномочия согласно новому федеральному закону должны перейти избиркомам территориальным. Омск исключением не стал: процедура ликвидации городской комиссии началась и у нас.