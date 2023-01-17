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Posted Сегодня, 10:30

Published Сегодня, 10:30

Modified Сегодня, 10:30

Updated Сегодня, 10:30

Средние и крупные предприятиях Иркутска платят сотрудникам больше всех в Сибири

Сегодня, 10:30
Средние и крупные предприятия Иркутска платят свои сотрудникам самую большую зарплату в Сибири.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Областную» газету, в прошлом году зарплата выросла еще на 16,4 процента в сравнении с ушедшим годом.

Еще Иркутск оказался лидером по платным услугам и обороту заведений общепита на одного жителя. За минувший год эти объемы увеличились на 16,2 и 10,8 процента соответственно.

Кроме того, Иркутск оказался на втором месте по обеспеченности населения общей жилой площадью. Здесь на каждого жителя в среднем приходится 29,5 квадратных метра. Большими «апартаментами» может похвастаться из сибирских городов только Абакан, где данный показатель на 1,2 метра больше.

При этом в Иркутске еще и невысокий уровень безработицы, которая за год еще и сократилась в 1,3 раза. Лучше с работой в Сибири только в таких городах, как Барнаул и Омск.

 

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