Средние и крупные предприятиях Иркутска платят сотрудникам больше всех в Сибири

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на «Областную» газету, в прошлом году зарплата выросла еще на 16,4 процента в сравнении с ушедшим годом.
Еще Иркутск оказался лидером по платным услугам и обороту заведений общепита на одного жителя. За минувший год эти объемы увеличились на 16,2 и 10,8 процента соответственно.
Кроме того, Иркутск оказался на втором месте по обеспеченности населения общей жилой площадью. Здесь на каждого жителя в среднем приходится 29,5 квадратных метра. Большими «апартаментами» может похвастаться из сибирских городов только Абакан, где данный показатель на 1,2 метра больше.
При этом в Иркутске еще и невысокий уровень безработицы, которая за год еще и сократилась в 1,3 раза. Лучше с работой в Сибири только в таких городах, как Барнаул и Омск.