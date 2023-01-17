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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Специалист по энергетике Громов прокомментировал снижение цены на газ в Европе

Сегодня, 09:59
Эксперт Института энергетики и финансов Алексей Громов дал журналистам интервью, в котором рассказал о причинах падения цены на природный газ на европейском рынке.

Pravda.Ru пишет, что «голубое» топливо подешевело в Европе в связи с установившимися там осенними температурами. Объемы потребления газа сократили и объекты электроэнергетики, и промышленные предприятия, и население.

При этом подземные хранилища Европы хорошо заполнены, и продолжает оставаться доступным сжиженный природный газ. Кроме того, стабилизировались поставки трубопроводного сырья из всех источников, включая Россию, пояснил Громов.

Объемы поставок газа из России в Европу в настоящее время остаются прежними. Как только погодные условия вернутся в норму, объем потребления энергоносителя в Европе начнет постепенно восстанавливаться, а, следовательно, восстановятся и цены на него.

«Но пока погода ломает все прогнозы экспертов по возникновению там дефицита газа в Европе и сохранению высоких цен на энергоресурс в этом регионе», — резюмировал Громов.

Напомним, накануне стало известно о том, что в Европу возвращается холодная погода. Из-за рекордно теплого начала года ослабился энергетический кризис, и ряд европейских государств пополнили запасы «голубого» топлива. Между тем, экономическая идиллия будет несколько скорректирована возвращением холодов.  

Потребители Европы ускорили темп отбора сырья из ПХГ, а наряду с этим повысилась выработка электроэнергии ветряками. Биржевая стоимость газа на европейском рынке в минувший понедельник опускалась до отметки ниже 650 долларов за 1000 «кубов».

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