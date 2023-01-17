Специалист по энергетике Громов прокомментировал снижение цены на газ в Европе

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Pravda.Ru пишет, что «голубое» топливо подешевело в Европе в связи с установившимися там осенними температурами. Объемы потребления газа сократили и объекты электроэнергетики, и промышленные предприятия, и население.
При этом подземные хранилища Европы хорошо заполнены, и продолжает оставаться доступным сжиженный природный газ. Кроме того, стабилизировались поставки трубопроводного сырья из всех источников, включая Россию, пояснил Громов.
Объемы поставок газа из России в Европу в настоящее время остаются прежними. Как только погодные условия вернутся в норму, объем потребления энергоносителя в Европе начнет постепенно восстанавливаться, а, следовательно, восстановятся и цены на него.
«Но пока погода ломает все прогнозы экспертов по возникновению там дефицита газа в Европе и сохранению высоких цен на энергоресурс в этом регионе», — резюмировал Громов.
Напомним, накануне стало известно о том, что в Европу возвращается холодная погода. Из-за рекордно теплого начала года ослабился энергетический кризис, и ряд европейских государств пополнили запасы «голубого» топлива. Между тем, экономическая идиллия будет несколько скорректирована возвращением холодов.
Потребители Европы ускорили темп отбора сырья из ПХГ, а наряду с этим повысилась выработка электроэнергии ветряками. Биржевая стоимость газа на европейском рынке в минувший понедельник опускалась до отметки ниже 650 долларов за 1000 «кубов».