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Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

Сергей Шойгу раскрыл подробности увеличения армии РФ

Сегодня, 13:33
Фото: Город55
Усиление Вооруженных Сил России будет проходить с 2023–2026 годах.

Сергей Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности Вооруженных Сил РФ до 1,5 миллионов военнослужащих по решению Президента РФ. Об итогах совещания сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.

По словам Шойгу, уже в 2023 году начнется реализация Комплексного плана по наращиванию состава и численности ВС. В том числе, в рамках плана будут созданы два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил — Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов Российской Федерации.

В Республике Карелия также будет сформирован армейский корпус, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках.

В Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте семь мотострелковых бригад будут переформатированы в мотострелковые дивизии.  Боевая составляющая Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения будет усилена, сообщил Шойгу.

Строительство инфраструктуры для размещения войск и их обеспечение должно идти одновременно с поставками ГОЗ вооружения, военной и специальной техники. Обеспечить военную безопасность государства, а также защитить новые субъекты и важные объекты РФ возможно только за счет усиления ВС, которое будет происходить в течении 2023–2026 годов, заявляет министр обороны РФ.

«Масштабные изменения состава ВС, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации потребуют от всех заместителей Министра обороны, главнокомандующих, командующих принятия соответствующих компетентных решений», — подчеркнул министр обороны.

Вдобавок к этому будут пересмотрены объемы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны и увеличены объемы подготовки специалистов в учебных центрах Вооруженных Сил. Для этого в бюджете должны предусмотреть дополнительные средства.

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