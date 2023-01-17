По словам Шойгу, уже в 2023 году начнется реализация Комплексного плана по наращиванию состава и численности ВС. В том числе, в рамках плана будут созданы два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил — Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов Российской Федерации.