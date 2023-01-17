Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Сергей Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности Вооруженных Сил РФ до 1,5 миллионов военнослужащих по решению Президента РФ. Об итогах совещания сообщили в телеграм-канале Минобороны РФ.
По словам Шойгу, уже в 2023 году начнется реализация Комплексного плана по наращиванию состава и численности ВС. В том числе, в рамках плана будут созданы два новых межвидовых стратегических территориальных объединения Вооруженных Сил — Московский и Ленинградский военные округа, а также самодостаточные группировки войск на территориях новых субъектов Российской Федерации.
В Республике Карелия также будет сформирован армейский корпус, три мотострелковые дивизии в составе Сухопутных войск и две десантно-штурмовые дивизии в Воздушно-десантных войсках.
В Западном, Центральном, Восточном военных округах и на Северном флоте семь мотострелковых бригад будут переформатированы в мотострелковые дивизии. Боевая составляющая Военно-Морского Флота, Воздушно-космических сил и Ракетных войск стратегического назначения будет усилена, сообщил Шойгу.
Строительство инфраструктуры для размещения войск и их обеспечение должно идти одновременно с поставками ГОЗ вооружения, военной и специальной техники. Обеспечить военную безопасность государства, а также защитить новые субъекты и важные объекты РФ возможно только за счет усиления ВС, которое будет происходить в течении 2023–2026 годов, заявляет министр обороны РФ.
«Масштабные изменения состава ВС, увеличение их численности, изменение военно-административного деления Российской Федерации потребуют от всех заместителей Министра обороны, главнокомандующих, командующих принятия соответствующих компетентных решений», — подчеркнул министр обороны.
Вдобавок к этому будут пересмотрены объемы подготовки курсантов и слушателей в вузах Минобороны и увеличены объемы подготовки специалистов в учебных центрах Вооруженных Сил. Для этого в бюджете должны предусмотреть дополнительные средства.