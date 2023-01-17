Сегодня последнее слово. Выяснилось, когда огласят приговор Евгению Быкову

Posted Сегодня, 11:51
Published Сегодня, 11:51
Modified Сегодня, 11:51
Updated Сегодня, 11:51
В Кировском районном суде Омска сегодня выступал с последним словом экс-начальник городского УМВД Евгений Быков. Пока что он всего лишь обвиняемый. Продолжает носить звание полковника полиции, участвует в прениях, спорит с обвинением.
Напомним, обвинение попросило для Евгения Быкова 11 лет колонии строгого режима, штраф в 26 млн рублей, лишение звания полковника и конфискацию части имущества, обвиняют его в получении взяток на 7 млн рублей общей суммой, прикрытие нелегальной торговли табаком и крышевание салонов интимного массажа.
В прениях речь Быкова свелась к тому, что он заявил о своей полной непричастности, попросил оправдать его по всем инкриминируемым деяниям, а также вернуть квартиру его дочери, которую изъяли в доход государства. Не терпится узнать, что он вместил в последнее слово после таких заявлений на прении. Пока выяснилось, что огласят приговор в Кировском районном суде 19 января.