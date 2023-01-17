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Posted Сегодня, 11:51

Published Сегодня, 11:51

Modified Сегодня, 11:51

Updated Сегодня, 11:51

Сегодня последнее слово. Выяснилось, когда огласят приговор Евгению Быкову

Сегодня, 11:51
Фото: Город55
Евгений Быков

Появилась точная дата оглашения приговора экс-начальнику омской полиции

Обвинение просило для Евгения Быкова 11 лет строгого режима, штраф в 26 млн рублей, лишение звания полковника и конфискацию части имущества. Наконец, суд готовится огласить приговор.

В Кировском районном суде Омска сегодня выступал с последним словом экс-начальник городского УМВД Евгений Быков. Пока что он всего лишь обвиняемый. Продолжает носить звание полковника полиции, участвует в прениях, спорит с обвинением.

Напомним, обвинение попросило для Евгения Быкова 11 лет колонии строгого режима, штраф в 26 млн рублей, лишение звания полковника и конфискацию части имущества, обвиняют его в получении взяток на 7 млн рублей общей суммой, прикрытие нелегальной торговли табаком и крышевание салонов интимного массажа.

В прениях речь Быкова свелась к тому, что он заявил о своей полной непричастности, попросил оправдать его по всем инкриминируемым деяниям, а также вернуть квартиру его дочери, которую изъяли в доход государства. Не терпится узнать, что он вместил в последнее слово после таких заявлений на прении. Пока выяснилось, что огласят приговор в Кировском районном суде 19 января.

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#Дарья Зыкова#Омск#Приговор#Суд#Уголовное дело#Полиция#Новости#Евгений Быков#Последнее слово#Коррупция#Взятка#Эксклюзивы
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