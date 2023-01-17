Сегодня последнее слово. Выяснилось, когда огласят приговор Евгению Быкову

В прениях речь Быкова свелась к тому, что он заявил о своей полной непричастности, попросил оправдать его по всем инкриминируемым деяниям, а также вернуть квартиру его дочери, которую изъяли в доход государства. Не терпится узнать, что он вместил в последнее слово после таких заявлений на прении. Пока выяснилось, что огласят приговор в Кировском районном суде 19 января.